Lo despiden del ayuntamiento y es indemnizado 30 años después con la mayor indeminzación en España

Nadie en el municipio malagueño de Torrox se podría imaginar en 1990 lo que estaba a punto de suceder y que ha tenido en vilo al municpio axárquico los últimos 30 años. El protagonista de esta historia es Antonio Barragán, un recaudador que fue despedido en 1990por Ildefonso Mateos, alcalde socialista de Torrox por aquel entonces. El despido no dejaría de ser uno más de los miles que se producen a diario en disitintas empresas del mundo. Sin embargo, ni el ahora ex alcalde ni el despedido sabían es que este despido se iba demorar durante tanto tiempo.

Mateos no tuvo en cuenta a la hora de despedir a Antonio Barragán un asunto clave en esta larga historia y es que el regidor no respetó los tres meses de preaviso estipulados en el contrato firmado entre ambas partes. Por aquel entonces, no existía la oficina municipal de recaudación y los ayuntamientos contrataban servicios privados para gestionar este áera. Sin embargo, una vez que el ayuntamiento de Torrox decide abrir su propia oficina y hacer este servicio municipal, se olvida de avisar al que era el recaudador, Antonio Barragán. Es por ello que el trabajador despedido solicitó una indemnización de unas 500 mil pesetas de la época, tres mil euros, para poder pagar a los dos trabajadores con los que contaba, pero no se llega a este acuerdo de manera amistosa y Barragán interpone una demanda donde pide una indemnización que alcanzaba los doce millones de euros, 2.000 millones de pesetas de la época. Esta cifra finalmente, tras muchas negociaciones se quedó en cuatro millones setecientos mil euros. En 1990 se abonó una parte de la indemnización y ahora el ayuntamiento de este municipio ha pagado tres millones y medio que quedaban pendientes. Para agravar aún más el caso, el ayuntamiento de la época del mandato de Izquierda Unida no compareció en forma ante el Tribunal Supremo cuando recurrió en su día la causa, por lo que dio la razón al demandante. El actual alcalde de Torrox Óscar Medina asegura que esta situación ha sido generada por una gestión que no ha estado a la altura de las circunstacias: "Habrá que pedir cuentas y responsabilidades de una actuación negligente por parte de los que regían el municpio. El ayuntamiento no ha estado a la altura durante estos 30 años y esta sentencia culmina unos erráticos gobiernos que ha tenido este pueblo durante décadas".

Antonio Barragán cuanta ahora con 80 años, es decir, tenía 50 por aquel entonces y el actual alcalde de Torrox tenía trece. La indemnización, que puede ser una de las más altas pagadas en la historia laboral de España, pudo ser mayor de no ser por un recurso presentado al Tribunal Constitucional en el que la indmenización se para hasta la edad de 65 años del demandante y no a la edad actual.

Esos tres millones y medio de euros suponen un importante varapalo para las cuentas municipales, pero el alcalde asegura que este desembolso no influirá en las medidas previstas para la reactivación económica y social del municipio provocadas por la crisis del Covid-19: “El presupuesto del municipio de Torrox está en torno a los 22 millones de euros al año. Tener que pagar estos tres millones de euros de golpe es un palo muy duro para todos los vecinos. Es una barbaridad, vamos tirar de remanente para sobrellevar esta situación que se tuvo que haber resuelto hace 30 años”

A partir de ahora, comienza una nueva vida para Antonio Barragán y para los vecinos de Torrox.

