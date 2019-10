Se cumplen 20 años del asesinato de Rocío Wanninkhof ¿caso cerrado?

El 9 de octubre de 1999, en Mijas, en Málaga, Rocío Wanninkhof, de 19 años, salió de la casa de su novio. Habían quedado más tarde para acudir a la feria de Fuengirola, pero nunca volvieron a verse. Tres semanas después el cuerpo de la joven apareció en un paraje en Marbella. Según el fiscal, fue asesinada con un punzón o estilete. Se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Wanninkhof.

DOS JUICIOS

Por el caso Wanninkhof se celebraron dos juicios, en el primero, un jurado popular condenó a Dolores Vázquez. Pero la justicia ordenó repetirlo por falta de motivación en el veredicto del jurado y la sentencia. Dolores Vázquez permaneció 17 meses en prisión.

En el segundo juicio fue condenado el considerado como verdadero asesino, Tony King, aunque el juez matizó, que el condenado "no actuó solo, sino en compañía de al menos dos personas". La madre de Rocío Wanninkhof, Alicia Hornos, ha asegurado que Dolores Vázquez era una de esas personas y fue la que asesinó a su hija "no fue Tony King. Estaba allí pero no la mató. Fue alguien que tenía muchos celos de Rocío. Fue Dolres Vazquez. Seguro", ha asegurado.

Tony Alexander King, quien cumple condena en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, ha enviado varias cartas a la madre de Rocío. En ellas, según Alicia Hornos, King culpa a Dolores Vázquez "son más de 40 folios en los que aparecen dibujos de cómo matan a mi hija". Alicia Hornos pide que se reabra el caso y se investigue a fondo el asesinato de Rocío Wanninkhof, que el próximo mes cumpliría 40 años.