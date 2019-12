¿Cuántas veces debo ducharme a la semana?

En ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga) nos hemos planteado cómo debemos cuidar la piel del cuerpo, empezando por la higiene. ¿Cuántas veces has escuchado que no es bueno ducharse todos los días? Debes saber que es la mala excusa de ese compañero de trabajo que debe arrastrar un trauma infantil. ‘Lo recomendable es la ducha diaria’, asegura el dermatólogo Leandro Martínez.

CÓMO DEBEMOS DUCHARNOS

Lo importante no solo es la frecuencia con la que nos duchamos, sino cómo lo hacemos. ‘Depende, si hago ejercicio varias veces al día o me dedico a un trabajo en el que sudo mucho, tendré que ducharme varias veces al día. En todo caso, la ducha diaria es un hábito de higiene recomendado’ añade el doctor Leandro Martínez, director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional de Málaga y dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología.

‘No tiene ningún sentido ducharse tres veces al día si no hemos sudado o ensuciado la piel. ¿Para qué? Hay que saber que la piel tiene una parte muy importante, que no vemos, y que es el manto lipídico, donde hay una grasa que si empleamos un exceso de limpieza la dañaremos y tendremos la piel seca, nos picará y podrán agravarse algunos problemas’ matiza el doctor Martínez.

‘A la hora de hacer una higiene adecuada y que los productos sean lo más adecuado para la piel, no vale eso de ‘lo más natural posible’ porque los jabones naturales (como el jabón Lagarto) son buenos para limpiar la suciedad, pero la piel tiene una grasa y una flora propia que se puede ver dañada’ explica el dermatólogo Leandro Martínez.

Es decir, si utilizamos geles con un PH de 7’5 o incluso de 8, nos va a ir mal, porque el PH fisiológico de la piel es de 5’5 y tenemos que comprar un gel lo más parecido posible.

ACLARADO GENEROSO

Si eres de los que te sueles llevar los botes de gel de los hoteles debes saber que si hace mucha espuma no es buena señal. ‘Hay geles muy buenos en hoteles, pero ojo, si hacen mucha espuma significa que tienen una sustancia llamada tensioactivo que en demasiada cantidad puede ser malo. Recuerda que los geles de baño que casi no hacen espuma suelen ser más respetuosos con la piel’, recomienda el dermatólogo Leandro Martínez.

Y una última recomendación, pero no por ello menos importante: hay que enjuagar la piel de forma generosa tras enjabonarnos y mucho más si nos hemos dado un tranquilo y relajante baño de espuma.

Si quieres saber más cosas sobre la higiene de la piel, puedes escuchar la entrevista completa al doctor Leandro Martínez pinchando el enlace de la foto.