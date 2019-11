¿Cuándo se encenderán las luces de Navidad en Málaga?

El alumbrado navideño de Málaga se ha convertido en una importante cita con la que de manera oficial la ciudad da la bienvenida a la Navidad. La temática elegida para este año es ‘El Bosque de la Navidad’. Este es el título que desde el Ayuntamiento han puesto a la ambientación y el espectáculo de luces y sonido para la céntrica calle Larios, epicentro de esta fiesta y que durante 40 días se convertirá en un bosque con 22 arcos.

INAUGURACIÓN

Sin duda, el día más concurrido es el de la inauguración del alumbrado. El viernes 29 de noviembre se instalará un gran escenario a la entrada de calle Larios al que, a partir de las 18 horas se subirá el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, junto a una conocida personalidad, para pulsar el botón que encienda todo el alumbrado navideño. Hay que mencionar que no se trata de algo simbólico y que realmente ese botón está conectado al sistema de luces, y a través de él se enciende todo el montaje.

Una vez inaugurado el alumbrado, será el momento de que comience la fiesta. Este año el locutor y presentador del programa de COPE “Poniendo las Calles”, Carlos Moreno “El Pulpo”, hará de maestro de ceremonias y pinchará la mejor música para dar la bienvenida a la Navidad. Justo después del show de “El Pulpo”, se subirá al escenario Blas Cantó, el representante de España en Eurovisión cantará sus éxitos en directo acompañad por su banda.

EL ALUMBRADO DE ESTE AÑO

‘El Bosque de la Navidad’ será un montaje para visitar tanto de noche como de día. Además, una vez más habrá sesiones de luces y música que lo harán aún más distintivo y espectacular. Los horarios de los pases van a ser a las 18.30, 20.00 y 21.30 horas, todos los días, desde el 29 de noviembre al 5 de enero. El viernes 29 de noviembre es el día de la inauguración y tendrá un horario especial.

La música que va a ofrecerse en los espectáculos la componen las siguientes canciones:

- All I want for Christmas is you de Mariah Carey:

- Jingle bell rock de Hilary Duff

- En Navidad interpretada por Javián, Alex, David Bustamante y Academia OT con Rosana

- Never Back Down (Battlecry): TSFH recorded by the Sofia Session orchestra éz choir - Never Back Down (Battlecry)

LA ESTRUCTURA

La estructura de este bosque mágico está formada por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio. La trama perimetral es de origen orgánico y los arcos están conectados entre sí por unas enramadas de 12 metros de longitud de forma curva compuestas. Toda la estructura irá pintada con spray color oro. La iluminación de estos arcos estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

EL BOSQUE

El bosque estará plagado de hojas. Serán 342 unidades de chapa de aluminio y metacrilato de 12x6 milímetros grabados mediante laser e iluminados con hilo de led. Además de estas hojas, habrá más de un centenar de soles fabricados en aluminio de diferentes diámetros: 1,4, 2 y 2,4 metros. Tendrán iluminación a doble cara y experimentará cambios de color. También habrá figuras de ángeles que ofrecerán una atmosfera auténticamente navideña.

IMPACTO DE LA NAVIDAD PASADA

El turismo que recibió Málaga durante las pasadas Navidades generó un impacto económico en la ciudad de 202 millones de euros, según el estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga. El eje central fue el espectáculo de luces y música situado en la calle Larios, que cada día concentró a una media de 82.973 personas y un total, durante los 45 días de duración, de 3.733.735 personas, según datos del Área de Seguridad.

El informe, que analizó el periodo comprendido entre el 17 de diciembre de 2018 y el 6 de enero de 2019, estima que la ciudad recibió 1.179.400 visitas turísticas, compuestas por 732.600 pernoctaciones de turistas en la ciudad y 446.800 visitas de excursionistas (que no suponen pernoctaciones). Además, el estudio recoge que 58.100 malagueños visitaron el Centro Histórico cada día.