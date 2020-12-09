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MÁLAGA

    CONCURSO

    CONCURSO (II) | Comprueba aquí si has sido el ganador del concurso: ¿Cuánto sabes de Málaga?

    El ganador/a podrá disfrutar de un almuerzo o cena valorado en 100 euros

    ctv-qpl-alcazaba
    Emilio Guerrero

    Redactor COPE Málaga

    Málaga

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 16:37

    El grupo COPE en Málaga puso en marcha el pasado tres de novimebre el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? El concurso consistía en acertar un sencillo test de 7 preguntas sobre Málaga y en juego estaba un almuerzo o cena para dos personas valorado en 100 euros. Finalmente de entre todos los participantes, la fortuna ha querido que la ganadora sea Ángela Agüera Jiménez.

    ctv-k1w-san-yong

    SOLUCIONES AL TEST CUÁNTO SABES DE MÁLAGA

    ¿CÓMO SE LLAMA EL ACTOR MALAGUEÑO MÁS INTERNACIONAL? *

    ANTONIO BANDERAS

    DANI ROVIRA

    MANUEL BANDERA

    RESPUESTA CORRECTA: ANTONIO BANDERAS

    ¿CÓMO SE LLAMA EL RÍO QUE ATRAVIESA EL CENTRO DE MÁLAGA *

    GUADALHORCE

    GUADALQUIVIR

    GUADALMEDINA

    RESPUESTA CORRECTA: GUADALMEDINA

    ¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO INGLÉS DE MÁLAGA? *

    EN PASEO DE REDING

    EN CALLE REDING

    EN PARCEMASA

    RESPUESTA CORRECTA: EN PASEO DE REDING

    ¿CÓMO SE LLAMA LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA? *

    T2 ADOLFO SUÁREZ

    T2 PABLO RUIZ PICASSO

    T2 GIOVANNI FALCONE

    RESPUESTA CORRECTA: T2 PABLO RUIZ PICASSO

    ¿CÓMO SE LLAMA EL ACTUAL ENTRENADOR DEL MÁLAGA C.F.? *

    VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO

    SERGIO PELLICER

    MICHEL

    RESPUESTA CORRECTA: SERGIO PELLICER

    ¿CÓMO SE DENOMINA POPULARMENTE A LA CATEDRAL DE MÁLAGA? *

    LA MANQUITA

    LA RECORTAITA

    LA ESBELTA

    RESPUESTA CORRECTA: LA MANQUITA

    ¿QUÉ ARTISTA NACIÓ EN MÁLAGA? *

    DANI MARTÍN

    VANESA MARTÍN

    DIEGO MARTÍN

    RESPUESTA CORRECTA: VANESA MARTÍN

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