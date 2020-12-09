CONCURSO (II) | Comprueba aquí si has sido el ganador del concurso: ¿Cuánto sabes de Málaga?

El grupo COPE en Málaga puso en marcha el pasado tres de novimebre el concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? El concurso consistía en acertar un sencillo test de 7 preguntas sobre Málaga y en juego estaba un almuerzo o cena para dos personas valorado en 100 euros. Finalmente de entre todos los participantes, la fortuna ha querido que la ganadora sea Ángela Agüera Jiménez.
SOLUCIONES AL TEST CUÁNTO SABES DE MÁLAGA
¿CÓMO SE LLAMA EL ACTOR MALAGUEÑO MÁS INTERNACIONAL? *
ANTONIO BANDERAS
DANI ROVIRA
MANUEL BANDERA
RESPUESTA CORRECTA: ANTONIO BANDERAS
¿CÓMO SE LLAMA EL RÍO QUE ATRAVIESA EL CENTRO DE MÁLAGA *
GUADALHORCE
GUADALQUIVIR
GUADALMEDINA
RESPUESTA CORRECTA: GUADALMEDINA
¿DÓNDE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO INGLÉS DE MÁLAGA? *
EN PASEO DE REDING
EN CALLE REDING
EN PARCEMASA
RESPUESTA CORRECTA: EN PASEO DE REDING
¿CÓMO SE LLAMA LA TERMINAL 2 DEL AEROPUERTO DE MÁLAGA? *
T2 ADOLFO SUÁREZ
T2 PABLO RUIZ PICASSO
T2 GIOVANNI FALCONE
RESPUESTA CORRECTA: T2 PABLO RUIZ PICASSO
¿CÓMO SE LLAMA EL ACTUAL ENTRENADOR DEL MÁLAGA C.F.? *
VÍCTOR SÁNCHEZ DEL AMO
SERGIO PELLICER
MICHEL
RESPUESTA CORRECTA: SERGIO PELLICER
¿CÓMO SE DENOMINA POPULARMENTE A LA CATEDRAL DE MÁLAGA? *
LA MANQUITA
LA RECORTAITA
LA ESBELTA
RESPUESTA CORRECTA: LA MANQUITA
¿QUÉ ARTISTA NACIÓ EN MÁLAGA? *
DANI MARTÍN
VANESA MARTÍN
DIEGO MARTÍN
RESPUESTA CORRECTA: VANESA MARTÍN