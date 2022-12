Capítulo 7: Domi, Carmina y María, tres hermanas malagueñas que nos abren sus cocinas en Navidad

COPE Andalucía quiere rendir homenaje a la celebración de la Navidad en nuestros hogares. Y lo quiere hacer con ocho reportajes en los que ocho familias son las protagonistas de nuestra “Mesa de Navidad”. A través de sus historias conoceremos cómo se preparan para la cena de Nochebuena, qué costumbres tienen y con quién se reúnen en estos días tan significativos.

En esta ocasión, viajamos a Málaga, donde tres hermanas nos abren las puertas de sus casas. Domi, Carmina y María Viruel forman parte de una enorme familia que, a lo largo del año, aprovecha cualquier ocasión para reunirse, siempre en torno a la mesa, y nunca faltan hermanos, hijos, sobrinos, nietos... pero la Navidad siempre es especial.

NOCHEBUENA, UN DÍA PARA MADRUGAR

El día de Nochebuena comienza muy temprano. Carmina no perdona un buen desayuno con zumo de naranja para, justo después, ir a la compra a recoger los encargos, aunque la lista de la compra se amplía a última hora: “Cuando veo otras cosas que me entran por el ojo, me las llevo”.

Domi también es previsora: “Siempre tengo muchas cosas preparadas, como gambas, mejillones, conchas finas, almejas...”. Por supuesto, no puede faltar la carne y, si es del campo, de su pueblo, Álora, mucho mejor: “Casi siempre me guardan uno o dos pollos en un cortijo de toda la vida”. Un par de días antes, los prepara y en Nochebuena los guisa para agasajar a toda la familia, que sabe que con Domi, Carmina y María en los fogones, la buena cocina está más que asegurada.





LA COMPRA, CON PREVISIÓN

María también madruga “bastante más” en Nochebuena que cualquier otro día del año. Consciente de cómo se disparan los precios en estas fechas, ella acude con antelación al puesto de Loli, su pescadera de confianza, en el malagueño barrio de Huelin, “que tiene unas gambas gordas buenísimas, que ese día se ponen hasta en 60 euros el kilo, pero yo ya las tengo congeladas y preparadas”. Y no solo eso: “Compro almejas, conchas finas, cigalas que cuece mi marido, y búsanos, que no pueden faltar”.

A la vuelta del mercado, Domi comienza a preparar la carne, que será el plato principal de la mesa en Nochebuena, y también ensaladilla rusa, en una cantidad suficiente como para que quede para el día siguiente, para el almuerzo de Navidad. “Preparo un salmón que tengo comprado desde unos días antes, lo marino yo, que nos encanta”, cuenta esta malagueña, que confiesa que, durante sus horas en la cocina, siempre está acompañada de la radio. Una costumbre que comparte con Carmina: “A mi Alexa le digo: “Alexa, ponme COPE Málaga”... y estoy todo el día informada”.

LA HORA DE PREPARAR LA MESA

Por la tarde, llega el momento de preparar la mesa en casa de una de las hermanas Viruel, concretamente en la de María, la mayor, que tomó el testigo de organizar los encuentros navideños tras la muerte de sus padres. Y, para la ocasión, usa la “cubertería especial, que la compramos hace unos años para estos eventos”. Eso sí, a veces resulta complicado encontrar hueco para los platos: “Mis hijos ponen tantas cosas para decorar la mesa que no sé dónde ponerlos”.

El pistoletazo de salida de la cena de Nochebuena en la familia Viruel lo da el mensaje del Rey. “En ese momento voy poniendo las aceitunas, los canapés... y después nos sentamos a cenar”, cuenta Domi. En los entrantes no falta el jamón, el queso, la caña de lomo... aunque no abusan de los entremeses “porque, si no, la carne se queda allí”.





LO QUE NUNCA FALTA EN LA MESA

A Carmina sus nietos siempre le preguntan por la ensaladilla rusa, por el pulpo y las croquetas, así que ella, como buena abuela, no puede resistirse a preparar esos platos cada Navidad. A María, sus propias hermanas le dicen: “Lo tuyo son los calamares rellenos, que los haces riquísimos”, un manjar que tampoco falta en la mesa navideña de los Viruel, que elaboran estas tres hermanas.

Como marca la tradición, también hay que dejar hueco para el postre, del flan de huevo a la piña. “Mi consuegra siempre lleva una tarta de turrón, que la hace buenísima”, dice Carmina en la 'Mesa de Navidad' de COPE Andalucía. Y, por supuesto, también forman parte del menú los dulces típicos navideños: turrones, mantecados, alfajores, almendras rellanas... “cada uno va picando lo que le apetece, cuando han pasado un par de horas desde la cena, la bandeja de los dulces va dando un bajoncito”.





UNA NOCHEBUENA CON VILLANCICOS

¿Y qué sería de una fiesta de Navidad sin villancicos? A las hermanas Viruel les encanta cantar. En esto, la gran experta es Carmina, que da una buena muestra de ello en la 'Mesa de Navidad' de COPE Andalucía, entonando un villancico de los que siempre canta con la familia en estas fechas. “A mi madre le gustaban mucho los villancicos y a mí también... con la zambomba, con la pandereta o con el almirez”. “Para mí la Nochebuena sin villancios es una Nochebuena sosa”, confiesa Carmina. Tampoco puede faltar el champán, con el que acompañan la tertulia... “y nos acostamos a las dos y media o las tres de la madrugada”.