El Ayuntamiento de Málaga afronta 2024 con un presupuesto de más de mil millones de euros

El Ayuntamiento de Málaga presenta unos presupuestos para 2024 que ascienden a 1.068 millones de euros, un 9,3 por ciento más que para 2023 y los mayores desde el año 1995. El apartado social, la Málaga Urbana, la sostenibilidad, la innovación y la cultura, conforman los ejes de unos presupuestos que reflejan la ya anunciada subida del recibo del agua y que se destinarán a proyectos, equipamientos, renovación de barriadas y a continuar con el desarrollo de 1.133 viviendas protegidas. En cuanto a inversiones, las cuentas destinarán 164 millones, casi un 38 por ciento más que en 2023.

Destaca la inversión destinada al Auditorio de la Música (4 millones), al paseo Marítimo de Pedregalejo (3,4 millones), a la nueva comisaría de Policía Local en Teatinos (2,1 millones), a la ejecución del parque metropolitano del Campamento Benítez (3,9 millones), al aparcamiento para residentes de La Princesa (7,5 millones), al nuevo proyecto de parque Frank Capra en el distrito de Teatinos (2,4 millones), a la promoción de vivienda protegida (40 millones) o la renovación del alumbrado del viario público para alcanzar el 100% de instalaciones led (6,5 millones)

Por ejes, Málaga Social supera los 160 millones de euros; Málaga Sostenible prevé 256,22 millones de euros; Málaga Activa e Innovadora se dota con 53,73 millones de euros; Málaga Cultural y Referente se incrementa hasta los 71,10 millones de euros; y para Málaga Urbana se asignan 333 millones de euros

ELABORACIÓN Y ESCENARIO ECONÓMICO

El proyecto de Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2024 se ha elaborado, al igual que el pasado año, teniendo en cuenta un conjunto de factores económicos y sociales encadenados que persisten un año más como son la guerra en Ucrania, la crisis en el mercado energético, una alta inflación y los elevados tipos de interés, factores que podrían agravarse en los próximos meses por el desarrollo de la guerra de Israel en Gaza.

De este modo, el próximo año, el Consistorio debe continuar enfrentándose al incremento de costes económicos en la prestación de los servicios públicos y ejecución de obras que debe prestar por ser la Administración más próxima al ciudadano.

Además, la hacienda municipal, al igual que el resto de municipios españoles, asumirá, un año más en solitario, una merma de ingresos como consecuencia de la regulación estatal ante la sentencia sobre la plusvalía lo que conlleva en la práctica una reducción de 20 millones de euros al año en el impuesto que queda en manos de los contribuyentes. Cantidad que a día de hoy no ha sido compensada a los ayuntamientos españoles por parte del Gobierno Central.

Además, el proyecto de presupuesto para 2024 se ha elaborado sin información oficial por la falta de instrucciones o aprobación de reglas fiscales para 2024 por parte del Gobierno de España, tanto respecto a su ámbito de aplicación material como temporal.

Asimismo, el Presupuesto del Ayuntamiento de Málaga para 2024 incrementa el nivel de ayuda social del presupuesto anterior, ya que perduran las consecuencias sociales que sigue provocando la inflación, especialmente entre colectivos vulnerables.

No obstante, el Proyecto de Presupuesto para 2024 contempla la voluntad del equipo de Gobierno municipal por mantener los principios que conforman los pilares de los presupuestos de años anteriores. En cuanto a los ingresos: realismo y prudencia en el cálculo de las previsiones de ingresos que por 20 años consecutivos mantiene una política de moderación de la presión fiscal y un amplio abanico de bonificaciones fiscales; y para los gastos, austeridad sin perjuicio del mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos que presta; mantenimiento del empleo; atención social; cultura, educación y deporte; respeto por el medio ambiente; apoyo al desarrollo de la actividad económica malagueña; así como reactivación e inicio de proyectos importantes para la ciudad y finalización de otros ya iniciados en años anteriores que contribuirán al desarrollo y al crecimiento económico de la ciudad.

OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS

+ Los grandes objetivos y líneas estratégicas son:

+ Mantener y mejorar la calidad de los servicios públicos que gestiona.

+ Continuar con el esfuerzo realizado hasta ahora de atención y ayuda a los colectivos ciudadanos más afectados por los efectos económicos que provoca la inflación y los tipos de interés.

+ Disponer de un plan de inversiones superior al de 2023, que, de una parte, completa las iniciadas en años anteriores (inversiones plurianuales) y de otra, permitirá el inicio de nuevos proyectos que contribuirán al desarrollo económico, social y cultural de la ciudad de Málaga.

+ Desarrollo y ejecución de proyectos financiados con fondos europeos (Next Generation, LifeWatch ERIC, etc.), a los que se unirán los que se presenten tras nuevas convocatorias que surjan.

+ Un año más se ofrece una política de máxima moderación fiscal, con mínimos ajustes fiscales en determinados tributos y la ampliación de beneficios fiscales como medida de reactivación económica, apoyo a las familias, protección del medio ambiente y apoyos fiscales a las iniciativas de innovación y a la promoción de vivienda protegida y al alquiler de vivienda de larga duración.

+ Acciones de apoyo y estabilidad en el empleo, con un período medio de pago a proveedores en 2022 por debajo del límite legal; el Ayuntamiento abonó facturas en un periodo medio de 19,22 días, contribuyendo así al mantenimiento y creación de empleo en la ciudad.

+ Mantenimiento e incremento del empleo público directo en el Consistorio con el desarrollo de nuevas ofertas de empleo público.

+ Por séptimo año consecutivo el Presupuesto se elabora también por programas lo que contribuye a una mayor transparencia.

APUESTA DECIDIDA POR LAS BARRIADAS

Por su parte, además de los grandes proyectos, la inversión que se destina directamente a las barriadas para la ejecución de microactuaciones alcanza 31,7 millones de euros, de los que los distritos gestionarán directamente un total de 16,6 millones de euros, que supone 1,1 millones más que en el presente ejercicio, para planes de conservación de infraestructuras, equipamientos públicos, gastos de funcionamiento y subvenciones. A esta cantidad se le suman 15,1 millones de euros del acuerdo marco de obras, planes de asfaltado, conservación y urbanización que gestiona la Gerencia Municipal de Urbanismo.

POLÍTICA FISCAL

El Ayuntamiento de Málaga mantendrá en 2024 la moderación fiscal que lleva aplicando desde hace dos décadas, además de reducir la plusvalía para no convivientes y ofrecer nuevas bonificaciones fiscales en distintos impuestos contempladas en el programa de Gobierno municipal 2023-2027.

Se mantienen congeladas en general las tarifas de los tributos, ni siquiera se actualizan con el IPC; de forma que se congelan el IBI urbano residencial, el IAE y el impuesto de vehículos, entre otros. Así, el Consistorio sigue en la senda de los últimos 20 años de congelación fiscal.

La ciudad de Málaga, con datos del ejercicio 2022, presenta la contribución fiscal absoluta más baja y así ha sido históricamente si se compara con las otras 5 capitales de más de 500.000 habitantes de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Sevilla).

En la plusvalía, como novedad para 2024, se extiende la aplicación de la bonificación para transmisiones por causa de muerte a aquellos casos en los que no existe convivencia de los herederos con el fallecido. En concreto, cuando no se acredite la convivencia se aplicará una bonificación del 12,5% de la cuota íntegra para aquellos inmuebles cuyo valor catastral no sea superior a 150.000 euros.

Además, para el año 2024, se ponen en marcha nuevos beneficios fiscales o se incrementan en el IBI para familias numerosas, implantación de oficinas e innovación, y construcción de viviendas protegidas de alquiler de larga duración; y en el ICIO, para el fomento del empleo, la construcción o rehabilitación de nuevos edificios de oficinas e innovación, y viviendas protegidas, entre otros.

Estas nuevas medidas unidas a las bonificaciones que ya se vienen aplicando desde hace años supone que el Ayuntamiento dejará en el bolsillo de los malagueños en torno a 20 millones de euros en 2024.

Únicamente se actualiza el tipo del IBI diferenciado —no residencial– sólo a un número reducido de inmuebles de mayor valor catastral y diversos usos, en concreto a 2.267 de un total de más de 407.000 inmuebles existentes en la ciudad. Por tanto, más de 404.800 inmuebles (tanto residenciales como de otros usos) seguirán tributando con el tipo general congelado y de los más bajos de España. Esta revisión ha sido fruto de diálogo con el sector empresarial y atiende a mociones aprobadas en pleno por todos los grupos políticos.

ENDEUDAMIENTO

El diseño del Plan de Inversiones 2024 ha exigido que para su financiación sea necesario acudir a nuevo endeudamiento. Por tanto, se prevé concertar operaciones de crédito en el Ayuntamiento por importe de 20 millones de euros, cifra que alcanza casi 47 millones de euros una vez añadidas las operaciones de crédito de la EMT, Emasa y la Sociedad Municipal de la Vivienda. Ello es posible como consecuencia de la suspensión de las reglas fiscales acordada por el Congreso de los Diputados en materia de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.