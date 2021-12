La Axarquía malagueña se seca: casi 20 años que la comarca no se enfrentaba a una situación como la de ahora

El año hidrológico comenzó el 1 de octubre y desde entonces apenas ha llovido en la provincia de Málaga. En la Axarquía, las precipitaciones han sido nulas y la situación ha obligado a tomar medidas para asegurar el consumo humano y el regadío. Hace casi 20 años, que la comarca no se enfrenta a una situación de sequía como esta.

A día de hoy, el embalse de la Viñuela, la mayor reserva de agua de la comarca, se encuentra oficialmente en situación de sequía extrema al no llegar al 18 por ciento de su capacidad. Este año hidrológico deberían caer unos 600 litros por metro cuadrado en la Axarquía para paliar la situación.

Gregorio Campos es vicepresidente de Axaragua, la gestora pública del agua de La Viñuela, un embalse que suministra a 17 municipios de la Axarquía; unos 210.000 vecinos “la problemática no es solo la escasez, también que el agua que contiene el embalse comienza a perder calidad, eso conlleva por parte de la empresa pública Axaragua a un tratamiento mucho más complejo, más complicado”.

CONSUMO HUMANO

El vicepresidente de Axaragua lanza un mensaje de tranquilidad a la población afirmando que, por ahora, el suministro a la población está garantizado. Para ello, ya se han tomado medidas “se está trasvasando agua desde el sistema de El Limonero en Málaga capital, por parte de la empresa pública Emasa, con un caudal aproximado de entre 90 y 100 litros por segundo. Esa aportación lleva produciéndose desde hace unos 10 días”.

Por otro lado, hay que destacar la actuación que está en fase de ejecución por parte de la Junta de Andalucía, en el río Chíllar, en Nerja, que aportará al sistema de La Viñuela entre 2,5 y 3 hectómetros cúbicos de agua al año. Está previsto que estas infraestructuras estén culminadas y entren en funcionamiento durante el primer trimestre de 2022.









REGADÍO

Para los subtropicales, que generan 900 millones de euros al año en la zona, desde la Junta de Andalucía han autorizado el riego con agua regenerada; un sistema que aporta 9.000 metros cúbicos diarios.

Regar con este tipo de agua es posible gracias a un proyecto con el que se experimenta desde hace años en una pequeña plantación de Rincón de la Victoria “esta explotación se riega con tres tipos de agua: precedente de La Viñuela, limpia; agua tratada con regenerada al 50 por ciento, y otra parte que se riega exclusivamente con agua regenerada. Las comprobaciones que hemos hecho determinan que el agua regenerada es perfectamente válida para el cultivo de subtropicales”, señala Campos.

MÁS CULTIVOS

En zonas altas de la Axarquía, el olivar es el gran perjudicado. Pese a no abastecerse de La Viñuela, también escasea el agua. Allí, este cultivo no se riega desde finales de agosto porque todo se destina a frutales.

Aunque es una situación que ya han sufrido los agricultores en otras ocasiones. La presente cosecha del olivar comenzó el pasado 4 de noviembre y las previsiones es que se extienda hasta finales de marzo de 2022 y esta falta de riego no es la primera que sufren los agricultores. Para esta cosecha no tendrán demasiados problemas, pero si no llueve, la próxima cosecha se verá seriamente afectada como indica Manuel Benítez, presidente de la cooperativa San Isidro Labrador: “Lo realmente preocupante no es la actual cosecha, sino la que viene. Como no llueva será inexistente”.