Así es la inmensa mansión de lujo que busca comprador en Marbella

Debes ir a tu banco y mirar si tienes 32 millones de euros. Si te sobran, estas de enhorabuena. Villa Cullinam podría ser tuya por esa cantidad. Así es el mundo de los ricos y en Marbella todo puede ocurrir, como tener a la venta esta mansión, una de las más caras de Europa. Una joya arquitectónica que te quita el hipo nada más verla, porque lo tiene todo.

Y es que aunque el sector inmobiliario no esté pasando su mejor momento, en el ámbito del lujo parece que la crisis no está afectando demasiado. Tan solo hay que ver una de las últimas mansiones construidas en Marbella durante el pasado 2020, ‘Villa Cullinam’, también llamada ‘el diamante de Marbella’ y que con un precio de 32 millones de euros, está en venta.

Esta propiedad lo tiene todo: valor, ubicación, parcela super generosa, entorno pintoresco, vistas impresionantes, construcción de primera calidad, equipamiento de vanguardia, funcionalidad y elegancia de los interiores, además de ese factor sorpresa que la hace verdaderamente especial.

DIEZ HABITACIONES

Villa Cullinan, el diamante de Marbella, cuenta con 10 dormitorios y 14 baños. Además, dispone de grandes zonas de chill out, la sala de cine y la sala de juegos. Esta joya arquitectónica acoge varias salas de estar y comedores, salas de entretenimiento, espacios asombrosos al aire libre, un centro de SPA, áreas de relajación, un gimnasio profesional, una sala de deportes, una sala de juegos o una sala de cine en casa con luz natural.

Pero entremos en dimensiones. Cuenta con una amplísima superficie que ofrece 3.110 m². Paralelamente, su parcela cuenta con 13.845 m², además de piscinas, una climatizada interna de 20 metros de largo y otra de agua salada al aire libre que se encuentra debajo de la casa. ¿Su profundidad? 4,56 metros.

LA ZAGALETA

Esta urbanización es, en sí misma, un sinónimo del lujo, Su microclima, vistas panorámicas, privacidad, seguridad, naturaleza e instalaciones, hacen de esta urbanización una de las más prestigiosas de Europa, si no la que más. Cuenta con el campo de golf más exclusivo de Europa, un helipuerto, una tienda gourmet, un centro ecuestre con caballos españoles y árabes... todo para los que tienen una cuenta corriente, no desahogada, si no muy desahogada.

CULLINAM

Y nos preguntamos, que significa Cullinan. Pues es el mayor diamante de calidad gema jamás encontrado, fue presentado por la Colonia Transvaal a Eduardo VII, Rey del Reino Unido, y sus partes cortadas fueron montadas en la Corona del Estado Imperial. No es de extrañar que "Sólo lo mejor es lo suficientemente bueno" haya sido el concepto detrás del proyecto de esta propiedad más grande y exclusiva de toda la zona que sabe lo que es el verdadero lujo y que sigue a la venta en 32 millones de euros.

