Antonio Herraiz revela su pasión por Málaga: "Un violinista malagueño me descubrió la Semana Santa de Málaga"

Antonio Herraiz, presentador de Mediodía COPE, fue uno de los protagonistas que pasaron por el programa“La Tarde” de COPE Andalucía. El periodista alcarreño es un apasionado de Málaga y sobretodo de la Semana Santa malagueña.

A Herraiz lo escuchamos diariamente a partir de las 13 horas en la ante de COPE donde nos pone al día las noticias que están ocurriendo, su vocación por la radio le viene desde muy pequeño, cuando acompañó a su madre y a su hermana a una visita a la extinta Radio Rato: “Aquel momento me marcó y me cautivó tanto...que luego en el cole y el instituto a empecé a hacer mis pinitos hasta llegar a la universidad y ya llevo 20 años en la radio,” explica.

Sus inicios en el periodismo fueron en su Gudalajara natal y reconoce que la radio a nivel nacional es muy diferente que la radio local:“Es diferente, el periodimos de provincia lo vives piel con piel. Haces periodismo en la barra del bar, interactúas con el vecino, te matiza tu visión. En Madrid a nivel nacional eso es más difícil a pesar de tener las redes sociales y el wasap. Es muy distitnto el contacto con el oyente”.

MÁLAGA Y LA SEMANA SANTA

Antonio Herraiz conoció Málaga por primera por casualidad cuando era un adolescente y tal fue el impacto que le provocó la ciudad que desde entonces se encuentra “enganchado” a Málaga:“Estoy completamente enamorado de Málaga. La descubrí con 18 años gracias a mi amigo Raúl. Se sacó el carnét de conducir y era el único que por aquella época trabajaba y se compró un SEAT Ibiza y nos plantamos los cuatro en Málaga y todos con vinculación con alguna parte de Andalucía. Nos quedamos en una residencia de estudiantes y era Jueves Santo. Yo estudiaba violín y por aquel entonces hacía un curso en Cuenca donde dos profesores eran de Málaga. Y fue Manuel Moreno, violinista y actual profesor del conservatorio Martín Tenllado el que verdaderamente me despertó mi pasión por Málaga y en especial por la Semana Santa de Málaga”

Pero sin lugar a dudas, la vinculación de Herraiz con Málaga quedó grabada por siempre por la Semana Mayor de la ciudad malacitana:“El primer Jueves Santo con Manuel nos guía y veo el Cristo de Mena, La Legión, pero lo que más me impacta es el trono de la Virgen de la Esperanza. Yo vengo de la Semana Santa de Guadalajara, más austera, donde los tronos lo portan menos de 30 personas. Para mí el impacto fue brutal.”

Este es el trono de la Virgen de la Esperanza que tanto impactó a Antonio Herraiz

CUENTAS PENDIENTES

El presentador de Mediodía COPE tiene ahora como reto incular su amor a Málaga y a la Semana Santa a sus hijas:“Mis hijas no conocen Málaga, aún no he tenido la oportunidad de visitar la ciudad con ellas. Pero mi hija Martina ya me está apretando para venir porque una youtuber es de Málaga, así que lo tengo pendiente”.

Aunque reconoce que aún le queda mucho por conocer a Málaga.“De la provicia conozco la costa de Torremolinos, Fuengirola, Mijas y Marbella. Veraneé en Cabopino y también conozco Ronda y me encanta la foto que tengo con la estatua del gran Antonio Ordóñez, pero aún me queda mucho por descubrir”.

Antonio Herraiz reconoce que su vinculación con Málaga le hace ser más sensible a las noticias que allí acontecen:“Cuando veo una noticia de Málaga me hace tener especial Aatención. Cuando llega Semana Santa y hay que hacer una conexión, y eso lo sabe Adolfo Arjona, es Málaga por encima de cualquier otro lugar”

Antonio Herraiz es otro de los profesionales de COPE que se une a la nómina de las personas enamoradas de Málaga.

