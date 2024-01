Ángel Idígoras: "Es una canción que me trae recuerdos agradables y felices"

Ángel Idígoras confiesa que es muy dificil escoger solo una canción favorita. 'Ha salido esta porque además de su valor musical, me traen recuerdos de una época sonriente, agradable o feliz y esta canción me lleva esos momentos'.

La vesión que más le gusta es la de Billie Holliday y el tema se titula "When you're smiling"

LETRA

When you're smiling

When you're smiling

The whole world smiles with you

When you're laughing

When you're laughing

The sun comes shining through

But when you're crying

You bring on the rain

So stop your sighing

Be happy again

Keep on smiling

'Cause when you're smiling

The whole world smiles with you