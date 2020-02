Las agencias de viaje ante el coronavirus: “Hay miedo a viajar a lugares masificados”

En COPE Málaga comenzábamos la semana hablando de una de las consecuencias de la crisis del coronavirus, que estaba afectando a la promoción de las empresas andaluzas (y malagueñas) en el exterior y que eso acabará afectando a las exportaciones. Pues bien, ahora hacemos otra lectura: la psicosis por el coronavirus está afectando al negocio de las agencias de viaje porque hay miedo a viajar a según qué destinos.

La gerente de Florín Viajes, Florinda Ponseti, cuenta en COPE que existe “miedo a viajar, a estar en lugares masificados por posible contagio”. “Los viajes a China se han cancelado, la gente no quiere viajar a la zona de Oriente”, y es que, además, hay temor por ir a otros destinos y se han dejado de contratar viajes: “Se está reteniendo la contratación de viajes hacia el extranjero, están preguntando más a nivel nacional, pero no hacia destinos de la parte asiática, preguntan mucho más por Estados Unidos, donde no hay ninguna repercusión, hacia Sudamérica y Caribe”.

Este miércoles, por cierto, la Organización Mundial de la Salud ha advertido de que no habrá vacuna contra este virus al menos hasta dentro de un año y medio.

COSTA DEL SOL

Sobre los efectos que el coronavirus pueda tener en el sector turístico, el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, asegura hoy que la presencia de nuestra provincia en la feria turística ITB de Berlín, no se va a ver afectada.

Salado afirma que a día de hoy nuestro país es un lugar seguro no hay por qué generar alarma: “Se está creando una situación de demasiada alarma, España es un destino muy seguro y la Costa del Sol también, no solo en seguridad ciudadana, sino también en seguridad sanitaria”.

No obstante, ha apuntado que si hay algún empleado de Turismo Costa del Sol que decide que no quiere ir a Berlín por temor al coronavirus se le propondrá a otros compañeros.