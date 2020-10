Acciones disparadas tras el anuncio de conversaciones para la fusión de Unicaja y Liberbank

Nuevo intento de fusión entre Unicajay Liberbank. El banco malagueño confirma hoy que existen conversaciones preliminares para esa posible unión. Una noticia que ha revolucionado hoy el mercado bursátil. A la apertura de la Bolsa, las acciones de Unicaja se han disparado un 11 por ciento y las de Liberbank, un 16 por ciento.

BUEN MOMENTO

Algo que valora el economista Joaquín Aurioles quien señalaba en COPE Más Málaga que, “las bolsas han reaccionado y reaccionan porque los accionistas entienden que para las dos entidades es buena operaciones y hay nuevos inversores interesados en participar en esta operación”, señala. Dice el experto que es un buen momento para invertir en acciones de Unicaja, “sobre todo mucho antes de que termine la fusión porque seguramente esta subida de valor se va a mantener, esta va a ser una magnifica operación se mantenga y sea una magnifica oportunidad para invertir”, apuntaba en COPE Málaga, Aurioles.

Hay que recordar que esta fusión ya se intentó el año pasado, pero no fraguó (tras casi medio año de negociación) porque las dos entidades no se pusieron de acuerdo sobre las acciones que cada parte debía tener en el nuevo banco resultante. Unicaja es el banco que aporta más y por eso proponía quedarse con un 60 por ciento del nuevo banco, pero la entidad de origen asturiano no aceptó. Ahora, se hace un nuevo intento. Lo habitual en casos de fusiones bancarias es que se produzca una reestructuración de personal y oficinas para no solaparse.

VENTAJAS DE AMBAS ENTIDADES

Pero aquí existe una ventaja. Aurioles destaca que, “yo creo que la gran ventaja de la fusión es que son muy complementarias. Unicaja es Andalucía y Castilla León, pero Liberbank está en el norte de España, no compiten en los mismos mercados”, subraya. La entidad resultante de esta unión sumaría casi 4.500 oficinas y 7.500 empleados (el 85 por ciento procedentes de Unicaja). El anuncio de la posible unión de Unicaja y Liberbank llega apenas unas semanas después de la fusión entre Caixabank y Bankia.

