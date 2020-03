Una voz autorizada y que conoce el paño habla del auto de la jueza contra los Al Thani y su salida judicial del club malaguista. Salió del club debido a discrepancias con la propiedad. No estaba en nada de acuerdo en el proceder de la gestión y como llevaba al Málaga. Por eso, hoy casi diez años después y con la salida de Al Thani por el auto de la jueza, el tiempo le da la razón.

Y es que ya el despido de Yasmín Al Sahoud Pérez como directora general, tan sólo un mes y un día después de acceder al cargo en 2010, ya causó una gran sorpresa en el entorno malaguista e incluso entre los propios empleados del club malaguistas con los que trabajaba a diario, que no se explican los motivos. Diferencias todas con la gestión de Al Thani. Casi diez años después y con la salida ahora de la familia Al Thani, Al Sahoud habló en Deportes COPE Málaga.

Yasmín Al Sahoud, la primera directora general del Málaga de Al Thani: señalaba sobre la salida de los Al Thani por ese auto de la jueza que, “no me sorprende lo que ha pasado. Ya lo anticipé. Pensaba más que esto iba a pasar antes. Estas medidas era lo esperado y espero que no sea tarde”, señaló.

Al Sahoud apuntó además que, “sabía que el tiempo pondría a cada uno en su sitio. El jeque no se deja asesorar. Las diferencias de gestión era. Tenía que haber delegado y no lo hizo. Todos dejamos nuestros intereses y nos metimos en este proyecto ilusionante que se planteó. Es una pena”, declaró en Cope Málaga.

Yasmín Al Sahoud además advirtió además que, “la mala gestión económica si han sido perjudiciales para el club. Se como funciona y por eso la jueza ve administración desleal. Puede que haya pasado sí. En Qatar contentos no están. Ellos cuidan su imagen y esto no le es bueno. Las medidas que tomen, no se exactamente”, aseveró.

Hay que recordar que Al Sahoud estaba llamada a ser la persona encargada de llevar el día a día en el club malagueño, dado que el exvicepresidente, Abdullah Ghubn (y ahora en paradero desconocido) viajaba en numerosas ocasiones fuera de Málaga por motivos de agenda. Además, su adiós sorprendió aún más al ser hija de Taysir Al Sahoud, que fue recordemos el nexo de unión entre Fernando Sanz y el jeque Abdullah Al Thani, es decir, la persona que presentó a ambos y, por tanto, uno de los principales artífices de que llegara a buen a puerto la compra-venta del Málaga CF en su día. Casi diez años después, lo que comentaba en su día Al Sahoud ahora es realidad. La gestión de los Al Thani no pudo ser peor.