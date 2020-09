Yanis Rahmani sexto refuerzo del Málaga C.F.

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga C.F., ha puesto la directa en la planificación del equipo blanquiazul, Tras las llegadas de Orlando Sá, Cristian Rodríguez, Escassi, Calero y Dani Barrio; ha hecho oficial la llegada del sexto refuerzo: Yanis Rahmani.

Se trata de un extremo izquierda de 25 años, de origen francoargelino, pero desde los tres años radicado en el País Vasco. De hecho se formó en Lezama en la cantera del Athletic de Bilbao. La última temporada ha militado en calidad de cedido en el C.D. Lugo donde ha jugado 27 partidos, anotando un gol y repartiendo 7 asistencias. Rahmani coincidió durante la primera vuelta del campeonato con Tete Morente que estuvo a su sombra. Rahmani ya se ha unido a la concentración del equipo en Alhaurín el Grande.

