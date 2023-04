Will Thomas saca adelante a Unicaja en un partido poco brillante

Unicaja sigue con su velocidad de crucero. El equipo malagueño fue capaz de sacar adelante un partido en el que no se encontró cómodo en ningún momento y en el que el Casademont Zaragoza fue mejor en muchas fases del partido. Ibón Navarro tuvo que recurrir a Will Thomas para sacar adelante el partido. El de Baltimore, con su buen hacer en el poste bajo, fue clave para amarrar la sexta victoria seguida en ACB. Los malagueños, ya equipo de play off, tienen más cerca la quinta plaza y siguen peleando por tener el factor cancha en la primera eliminatoria por el título.





CASADEMONT SUPERIOR AL INICIO

El primer cuarto se caracterizó por la ausencia de defensas en ambos conjuntos en los primeros minutos, lo que llevó a que los dos anotaran con cierta facilidad y con un Kendrick Perry especialmente acertado desde el 6.75 con tres triples anotados en otros tantos lanzamientos. Sin embargo, conforme transcurrieron los minutos la intensidad atrás fue creciendo y la anotación se hizo más complicada por lo que la igualdad se adueñó del juego.

El dominio del equipo maño en la pintura con Tryggvi Hlinason y la buena defensa permitieron al Casademont Zaragoza tomar ventaja en el inicio del segundo periodo ante un rival errático. Unicaja no terminana de encontrarse en el partido y los maños, al ritmo que marcaba Whirgt, llegaron a tener hasta 12 puntos de ventaja (34-22) en el minuto 16 pero el conjunto de Ibón Navarro tuvo la virtud de saber reaccionar a tiempo y con un parcial de 0-8 en los dos minutos y medio posteriores se acercó en el marcador (34-30).





DOMINIO TRAS EL DESCANSO

Tras el paso por vestuarios, Kendrick Perry, en un gran momento de forma, se echó el equipo a la espalda sin que ningún defensor de los que utilizaba Porfi Fisaac le pudiera parar. Al internacional montenegrino le tomaron el relevo David Kravish y Will Thomas dominando el juego interior a los que solo era capaz de responder en el bando local un inspirado Howard Sant-Roost que impidió que su rival se marcharse con claridad en el marcador para entrar en los últimos diez minutos de forma ajustada (57-58). Ahí emergió la figura y la clase de Will Thomas, que con un clinic en el poste bajo otorgó a los malagueños la mayor ventaja visitante hasta ese momento, siete puntos (60-67), aunque el equipo de Porfirio Fisac supo aguantar el tipo cuando parecía que el partido se podría romper y llegó a falta de 25 segundos con 70-71. Un robo providencia de Osetkoski a Simanic y dos tiros libres de Carter abrocharon el vigésimo triunfo de Unicaja.





70 - Casademont Zaragoza (20+18+19+13): Jovic (7), Sant-Roos (18), Yusta (7), Cruz (3), Mekowulu (9) -cinco inicial- Wright (6), Radoncic (1), Ponitka (4), Simanic (7) y Hlinason (8).





74 - Unicaja (17+15+26+16): Perry (22), Brizuela (2), Barreiro (3), Ejim (-), Kravish (10) -cinco inicial- Osetkowski (8), Thomas (13) Kalinoski (5), Carter (7), Djedovic (4) y Sima (-).





Árbitros: Caros Cortés, Alfonso Olivares y Vicente Martínez Silla. No hubo exclusiones.





Incidencias: partido correspondiente a la jornada 29 de Liga disputado en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza ante 5.448 espectadores.