Weligton en Deportes COPE Málaga: "Falta alguien que tome las riendas, que sea un capitán de verdad"

Cuando habla Weligton siempre hay que escucharlo, guardar silencio y oir a alguien que vivió todo en el club malaguista. Nadie le puede decir nada. Fue capitán siempre, en lo bueno y en lo malo. De Segunda a tocar la gloria en aquel equipo mítico de la Champions.

Weligton atiende esta llamada desde Salvador de Bahía, donde disfruta de unas vacaciones antes de seguir con su empresa de fibra óptica. Y claro hablar del Málaga es su pasión y quiere ayudar.

Weligton apuntaba además que, “es una pena ver el equipo como está. Lo veo con mucha lástima. Después de todo lo vivido. El Málaga cometió un enorme error cuando nos retiramos y no supo encontrar gente como nosotros. No se hizo una buena gestión”.

FALTA CAPITANÍA

Pero el 3 malaguista además apuntaba muy claramente al problema de raíz: “Falta un capitán de verdad. Alguien que coja por el cuello y diga lo que nos estamos jugando. Nadie al final tiene culpa y al final eso se nota. El problema general del club es el juicio, independientemente de quien tenga la razón, esta todo parado, y pasa factura”.

El exdefensa central se ofreció a volver al club a trabajar, pro no encontró respuesta. Volvieron otros exjugadores, sin suerte, pero él habla claro sobre este asunto: “Siempre dije que a mi me gustaría volver. Yo estoy dispuesto a volver, pero siempre cuando me quieran y pueda aportar algo. Yo me veo más en un banquillo y transmitir cosas. No me veo arriba sentado. Hoy en día con la exigencia que hay, solo con calidad no se gana”.

APELA AL ORGULLO

De actual momento, Weli apuntaba que, “la Segunda es una categoría es muy difícil y en esta situación más, creo que merecemos mucho más. Lo del domingo le pasa a los equipos que están abajo. Ojalá que la gente dentro del vestuario sean conscientes de donde están y en el club al que representan”, comenta.