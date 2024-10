La visión del derbi Cádiz - Málaga de dos míticos: "Ya no hay tanta camaradería"

Cádiz y Málaga se ven las caras este fin de semana en un nuevo derbi de rivalidad regional. Son muchas las historias que guardan estos partidos a lo largo de los años. El trasvase de jugadores entre estos dos clubes ha sido continuo y muchos futbolistas han vivido el derbi en un bando y en otro. Luis Merino y Manolo Villa jugaron en los dos equipos, y los dos pudieron vivir el Cádiz - Málaga con las dos camisetas.

Luis Merino y Manolo Villa coincidieron en el Málaga durante tres temporadas, desde 1989 hasta 1992. Merino se formó en la cantera del Málaga y ya al final de su carrera militó durante una temporada, en la campaña 98/99, en el Cádiz.

En el caso de Villa, la historia es al revés. Tras destacar en su Algeciras natal, con 18 años fichó por el Cádiz, donde jugó durante 4 temporadas, para posteriormente fichar por el Málaga.

VIVENCIAS DE DERBIS

Merino y Villa guardan una buena relación: "Villa era el "especial" teníamos muy buena relación, los dos vivíamos en Benalmádena y compartíamos muchas cosas juntos. Antes había más camaradería." Villa corrobora esa buena relación: "Éramos muy buenos amigos, un gran tipo".

Los derbis Málaga - Cádiz esconden muchos secretos. Merino relata uno sorprendente: "Nunca me había enfrentado al Málaga como rival. Pero en una Copa del Rey con el Cádiz nos tocó medirnos, yo le pedí al entrenador, Juan Antonio Sánchez Franzón, que no me pusiera. Pero hubo muchas bajas y al final me tuvo que poner". Esa eliminatoria que relata Merino se produce en 1998 y el Málaga se impuso sin problemas por 1 a 3 en Carranza y 3 a 0 en La Rosaleda.

Villa también se acuerda de los derbis que vivió y de entre todos los partidos destaca la promoción de 1991: "Lo pasamos mal, veníamos de perder la promoción con el Español y bajar. Luego jugamos para ascender con el Cádiz. Fueron tiempos de mucha tensión y presión. Fueron dos años de fracaso"

Equipo del Málaga que jugó en el Carranza la promoción contra el Cádiz en 1991

DERBIS IGUALADOS

Manolo Villa marcó en el derbi, pero con la camiseta del Cádiz: "Es verdad que marqué en La Rosaleda, marqué el 0 a 1 y acabamos ganando por 0 a 2. Esos años, los dos equipos solíamos ganar de visitantes, porque esa temporada, el Málaga ganó en el Carranza también por 0 a 2".

Merino da su versión del derbi de este sábado: "A pesar de como está el Cádiz será complicado, a pesar de que no están bien, ese Cádiz va a arrancar. El Málaga no se puede confiar porque el Cádiz esté ahí abajo".

Villa también da su visión del Cádiz - Málaga de este sábado: "Esperábamos que el Cádiz estuviera más arriba. No está dando el nivel, pero cuando bajas siempre cuesta adaptarse. El Málaga está más sólido"