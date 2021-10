Vídeo | La ACB coloca un micrófono a Jaime Fernández contra el Barça: "Me pitas unas faltitas y estos..."

La liga ACB sigue innovando y va un paso más allá a la hora de promocionar su producto. Hemos visto como se le han colocado micrófonos a los árbitros, a entrenadores, a jugadores en los calentamientos previos al partido e incluso han sido entrevistados en plena rueda de calentamiento.

Pero en esta ocasión, la liga va un paso más adelante y ha instalado un micrófono dentro de la equipación de un jugador. El primer elegido ha sido Jaime Fernández, el jugador de Unicaja jugó el partido ante el Barcelona con un pequeño micrófono del tamaño de un pendrive que se colocó en un bolsillo interior de la equipación.

Esta novedad tecnológica nos permitió oír desde adentro los sonidos que se emitían en el partido tanto de Jaime Fernández como de los jugadores que estaban a su alrededor. En un partido de alta tensión como lo son Unicaja y Barça se pudieron oír cosas curiosas. Jaime Fernández fue expulsado en el partido por una doble técnica.









Fernández, jugador caliente, no tuvo reparos en elogiar al rival como Corey Higgins: "Qué bueno es el hijo puta.." pero también tuvo tiempo para recriminar a los árbitros: "Kuric hace unos flopping que madre mía..." se le pudo oír.

El momento de más tensión que recoge el micrófono es cuando le pitan una falta en ataque: "A mi me pitas unas faltitas... y a estos. Puede que le toque y le agarre pero no saco ninguna ventaja...luego Laprovitola o Calathes me agarran a mí y nada":

Jaime Fernández acabó expulsado por simular una falta, flopping, y por hacer un gesto a los árbitros en una acción de Eric con Davies.

