Víctor tras el 1-4: "Gracias a mis jugadores por ser valientes"

Satisfecho estaba Víctor Sánchez del Amo tras debutar con una aplastante victoria. El madrileño no quiere ahora lanzar las campanas al vuelo pero es otro Málaga: «El mérito es de los jugadores. Ya dijimos en nuestra presentación que aceptamos este reto porque creemos en el potencial de los jugadores. Les hemos felicitado y dado las gracias porque en poco tiempo hemos cambiado muchas cosas. Hemos visto la eficacia del equipo en defensa y en ataque. Hemos planteado situaciones diferentes y con riesgo y hemos tenido buenos resultados. Vamos a preparar la semana bien y con confianza para el siguiente partido».

Sobre lo que más le gustó de su equipo, el madrileño fue claro: «Somos muy exigentes en todos los aspectos del juego, porque cualquier detalle supone una diferencia. Una jugada aislada te provoca un penalti en contra y el partido te puede cambiar. Nosotros hemos querido entrar igual o más fuerte que ellos y la actitud en la segunda parte ha sido fantástica. Hemos marcado esos dos goles que nos los habíamos puesto de reto«.

El nuevo entrenador malaguista volvió a referirse a la actitud positiva de los jugadores: «En la rueda de prensa previa al partido ya explicamos que para nosotros es fundamental el trabajo de gestión emocional y le íbamos a dedicar tiempo por igual que al trabajo táctico y al técnico. Nos ha tocado trabajar en una situación complicada, pero para nosotros ha sido muy sencillo convencer a los jugadores porque poco tenemos que decir. ¿Quién no quiere estar en Primera? A nivel táctico les hemos presentado situaciones nuevas y han respondido genial«. Eso sí, no quiso elogiar a ningún jugador en particular: »Esta plantilla tiene una confección con mucho nivel en los extremos. No sólo el trabajo ofensivo, sino también el defensivo. Destacara un jugador por encima de todos no es algo nuestro ni de ningún entrenador. Han sido sensacionales todos, hasta los que han estado en el banquillo animando", apuntó.