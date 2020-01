Víctor sobre el vídeo: "Les dije a mis hijos que me alegraba que me hubiera pasado a mí que a ellos"

De la difusión del video ya apuntó Víctor el pasado martes que fue víctima de un chantaje, de una extorsión y que no iba a ceder en nada. Hoy en la multitudinaria rueda de prensa en el Hotel Sol Guadalmar volvió a recarcarlo. Además habló de las consecuencias y envió un mensaje en voz alta, "estamos hablando de delitos cuyas víctimas llegan a situaciones de suicidio. Los principales objetivos están siendo menores y mujeres. Es para tratarlo de manera muy seria y no hacer ni mucho menos bromas. Porque cuando he puesto esto en manos de la Policía, ellos me lo han dejado clarísimo. Y no he aceptado el chantaje porque sentiría que apoyo a estas bandas mafiosas que están detrás. Pero no van a encontrar en mí a alguien que se ponga de lado de fomentar este tipo de delitos. Y animo a los que sufran estos delitos a que vayan a la Policía, que hacen un trabajo impresionante y que no sabéis lo que eso reconforta. Pero reitero, hay que reflexionar en qué estamos convirtiendo la sociedad. Me parece increíble. Si no quieres que te lo hagan a ti, ¿cómo se te ocurre hacérselo a otro? Estás siendo colaborador de las bandas mafiosas. Necesitamos fomentar una sociedad mucho más cívica con las cosas que están pasando. Que esto sirva de ejemplo", apuntó.

El entrenador sí apuntó que a su familia le tiene mucho que agradecer y contó como se lo trasladó a sus hijos, justo en el momento que pasó, "lo primero que les dije a mis hijos es que me alegraba que me hubiera pasado a mí en vez de a ellos", subrayó con firmeza.

Un adiós sentido

Víctor Sánchez del Amo en su adiós se acordó de su "familia malaguista, staff técnico y afición. Con ellos se vivió algo más en Junio en La Rosaleda", apuntó. Pero sobre en su despedida del club tubvo un aparte para la propiedad, de la que dijo que, “valoraciones sobre las intenciones de lo que nos ha pasado no puedo hacer. Esto abre un escenario que es terreno de abogados. Mi respuesta inmediata por la falta de empatía por parte de los dirigentes del club, ni una pregunta de cómo está mi familia, luego sacaron un comunicado. Pero el martes cuando nos enteramos no. Los mensajes me llegaron el martes, desde el primer momento", apuntó.

Víctor comentó además que, "no voy a hacer ninguna valoración de las intenciones, no me corresponde. La solución está en manos de equipos jurídicos. No lo sé si me hubieran echado sin la publicación del vídeo, no lo puedo saber", señaló. El abogado que llevará su causa es el malagueño Francisco Valverde, quien además le quiso apuntar que no se extendiera mucho por "recomendación policial y siguiendo las directrices debemos de ser cautos en ciertos aspectos", señaló su letrado. Pero preguntado por la familia Althani y su trato, el ya extécnico malaguista apuntó que, "ya habéis visto mis manifestaciones y al señor Al-Thani le doy las gracias porque él me permitió vivir esto junto a mi cuerpo técnico", apuntó Víctor.