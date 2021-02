“Vamos a la Copa a competirla al máximo”

Los jugadores de UnicajaJaime Fernández y Alberto Díaz han departido este martes con los medios de comunicación en una rueda de prensa virtual antes del comienzo de la Copa del Rey, que llevará al equipo malagueño a enfrentarse en el Wizink Center de Madrid este próximo viernes, a partir de las 21:30 horas, a uno de los favoritos de la competición: el Barcelona.

Para Jaime Fernández, “presión no tenemos mucha, pero sí que tenemos ilusión. La presión es de Barça, que está hecho para ganar títulos. Vamos con ganas de competirles, no son invencibles y vamos a por todas”, apuntó.

El base madrileño, que en los últimos encuentros ha disputado minutos como escolta, ha señalado que está satisfecho con el trabajo que se está realizando: “Con Fotis estamos muy bien, ha llegado con ideas y una frescura nuevas y estamos contentos. Estamos trabajando bien, bastante duro. Y si él cree que puedo ayudar al equipo de escolta, estoy preparado”.

Preguntado sobre su estado de forma, Fernández ha explicado que se siente “mejor, con más ritmo, más explosivo, volviendo a la idea que tengo en mi mente de mí. Todavía sigue habiendo dolores, pero poco a poco estoy mejor. Me queda un poquito, pero no creo que me quede mucho más”.

VESTUARIO MUY UNIDO

Sobre el estado de ánimo del vestuario tras el triunfo el pasado domingo ante el Urbas Fuenlabrada, el madrileño ha asegurado que “está bien, animado. Siente que ha roto esa barrera, ese negativismo que teníamos de no ganar, de verlo todo negro… y está con mucha ilusión, con mucho trabajo encima que estamos teniendo.. Vamos a la Copa del Rey a competirla al máximo. La afición me ha enviado muchos mensajes por redes sociales, de la ilusión que tiene por esta Copa, por el partido contra el Barça. He sentido que la gente está cerca, con nosotros. Vamos a dar lo máximo, Málaga se merece una alegría y sería justo para la gran afición que es que hiciéramos una gran Copa”, comenta.

BARÇA, FAVORITO

En cuanto al rival en cuartos de final, el Barça, “es complicado destacar algo. Si acaso el bloque, por muchos partidos que veo cada vez juega bien uno o muchos, no uno en especial. Parece que están todos muy involucrados, es complicado meterle mano a un equipo así. Es un equipo muy físico, hay que hacer un partido casi perfecto para poder ganar. Pero no son invencibles”. Para ello, Fernández ha subrayado que “hay que hacer un esfuerzo extra. Vamos en la buena línea creciendo, y plantearemos un partido físico, con nuestras armas, e intentaremos ganar. Llegar al final del partido con un marcador apretado lo firmaba ya. Es importante que no estén cómodos, y jugar un buen encuentro en ataque, es un buen objetivo”, subraya.

DÍAZ: "CREEMOS QUE SE PUEDE"

Por su parte, el base malagueño, Alberto Díaz ha apuntado que el equipo “está mucho mejor de ánimos, con más ganas, más fuerza. El Barça es favorito, pero es la Copa. A un partido todo pueda pasar y creemos en nuestras posibilidades”. En este sentido, el malagueño ha afirmado que “llevamos unos partidos en los que estábamos compitiendo y al final nos derrumbábamos. Al final del partido contra el Urbas Fuenlabrada recuperamos ese positivismo, esa energía de ganar. Lo hemos pasado mal todos, pero puede ser nuestro punto de inflexión. Tenemos que creer en nuestras posibilidades”, dijo.

Cuestionado por el Barça, Díaz ha resaltado que “sabemos cómo son ellos, que a nosotros nos cuesta en el apartado físico, pero es concentración, ganas… debemos empezar duro. Al final es querer y todo el mundo quiere dar un paso más, un extra de fuerza. Hay que estar mentalmente preparados. A un equipo como el Barça tienes que dejarlo en pocos puntos, es importante estar sólidos en defensa y evitar sus parciales”. Y, en relación a cómo llega personalmente al torneo, el base se siente “preparado. Me encuentro bien, listo para jugar. Es verdad que la reincorporación al nivel competitivo óptimo tras la lesión me ha costado, pero estoy a buen nivel y físicamente estoy preparado”.

SCARIOLO MIRA A UNICAJA

De otro lado, la Selección Española vuelve a mirar al Unicaja. Jaime Fernández, Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero han sido convocados por el seleccionador Sergio Scariolo para formar parte del combinado nacional que disputará la última Ventana de clasificación para el Eurobasket 2022, que tendrá lugar en Gliwice (Polonia) y que les enfrentará frente a Polonia (viernes 19, 20:30 horas) e Israel (domingo 21, 17:30 horas) en el Grupo A. El Unicaja es, por tanto, el equipo que más jugadores aporta a la Selección, con cuatro.

�� OFICIAL | La LISTA de 1️⃣3️⃣ jugadores para los dos últimos partidos de clasificación para el @EuroBasket 2022.



�� MÁS INFO ⬇https://t.co/1AkO6Tbru9#LaFamilia#SomosEquipopic.twitter.com/t3l6jwVkJB — Baloncesto España (@BaloncestoESP) February 9, 2021

De este modo, Francis Alonso, Darío Brizuela y Rubén Guerrero repiten con respecto a la última convocatoria de la Selección Española en la pasada Ventana FIBA disputada en noviembre. A ellos se les une ahora Jaime Fernández, quien está recuperando su mejor nivel tras la lesión que le tuvo más de 7 meses alejado de las canchas. Se cae de esta llamada el malagueño Alberto Díaz.

En el combinado de Polonia también habrá representación del Unicaja, ya que Adam Waczynski regresa para defender los colores de su país, enfrentándose a España el viernes 19 y el domingo 21, a Rumanía (20:30 horas).