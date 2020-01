El Trops Málaga despidió la primera vuelta con una nueva derrota por 33-28 frente al Ford Alisauto Torrelavega. El conjunto costasoleño sigue sin encontrar el rumbo y ya son cinco jornadas sin puntuar. Cierto es que, de los cinco últimos encuentros, cuatro los ha disputado a domicilio, circunstancia que no hay que pasar por alto, ya que, de los seis envites ganados hasta esta jornada, la decimoquinta, cuatro los consiguió en casa, lo que deja a las claras la fragilidad del equipo cuando actúa como visitante.

El cuadro de Málaga no reacciona desde el 7 de diciembre. Entonces, sucumbió en la pista del Cajasur Córdoba. Y desde esa fecha, cierra sus compromisos con derrotas, aunque, cierto es que la semana pasada, en su partido ante el Villa de Aranda en Maristas, dio muestras de una importante mejoría en su juego y actitud. Sin embargo, ni siquiera la evidente progresión, que también se manifestó en la primera parte del choque frente al Torrelavega, le está permitiendo sacar los dos puntos, algo que ya se está convirtiendo en una necesidad imperiosa si no quiere terminar sufriendo en la última fase de la temporada.

El encuentro del sábado empezó de cara para los intereses del Trops Málaga que, aunque erró un lanzamiento de siete metros nada más comenzar, el pivote Álvaro Armada enmendó el falló, anotando el primer gol del partido en una jugada clásica del joven malagueño. Isidoro Martínez, del conjunto local, mandó el balón a la red casi de seguido, pero los malacitanos siguieron a la carga para poner el marcador en 1-3 en el 03:42 por mediación, primero, de Rudovic, cercano al área, y Vidal, después, de disparo abajo.

El Trops, incluso, tuvo ocasiones claras para aumentar su renta, pero el portero del Torrelavega, Murillo Araujo, desactivaba con sus paradas el contraataque costasoleño.

De la ventaja visitante se pasó a una fase en la que primó la igualdad. El marcador del Vicente Trueba anunciaba tablas (4-4) en el 08:41. Este equilibrio en el resultado se mantuvo hasta que el Torrelavega consiguió un parcial de 3-0, coincidiendo con la exclusión de Rudovic. Corría el minuto 16:26 y los locales ganaban por 10-7.

El entrenador del Trops Málaga, Daniel Ibáñez, movió el banquillo en busca de la reacción de los suyos, pero el Torrelavega seguía fuerte. No quería desperdiciar su ventaja, y aunque el conjunto malagueño puso el marcador a dos goles de distancia en varias fases del juego, el equipo naranja no dio muchas más opciones para la remontada hasta que llegó un momento clave, el minuto 24:53, con un espectacular sprint final, los malacitanos, que lograron un parcial de 0-4 para irse a la caseta venciendo por 15-16 a la conclusión de la primera parte.

Miguel Sío, fichaje de invierto del Trops Málaga, y Álvaro Cabello, estaban siendo los más acertados de cara a la portería contraria, con cuatro y tres goles, respectivamente. La escuadra costasoleña, por cierto, cambió en este encuentro la elástica albiceleste por la verde y morada, su segunda indumentaria.

Con toda una segunda parte por delante y con las espadas en todo lo alto, el Trops Málaga quería el partido, aunque era consciente de que la presa no era nada fácil. Y es que el Torrelavega desplegó todo su potencial, dando rapidez al juego, mientras que Vidal, desde la posición de central, intentaba parar el partido, propósito que fue en balde, ya que el cuadro local se puso de nuevo por delante del marcador, incluso, con una renta de tres goles (21-18) en el 08:48.

Con el resultado de 24-22 se alcanzó el ecuador del segundo acto. Aún había tiempo más que suficiente para la reacción, pero el contragolpe de los cántabros estaba siendo letal. Isidoro Martínez y Fabrizio Casanova, del Torrelavega, entraban con facilidad para aumentar el resultado, aprovechando los continuos errores de los visitantes.

Así las cosas, llegaron los compases finales con una clara ventaja del Torrelavega y con el Trops Málaga sumido en una profunda depresión. Al filo del minuto 22:00 ya ganaba el Torrelavega por un resultado abultado (31-23), que dejaba el choque prácticamente resuelto. Ya no había reacción malacitana. Una posible remontada se había convertido en una utopía. Y es que, una vez más, los últimos compases del juego habían minado a los de la Costa del Sol y, aunque el equipo no bajó los brazos, ya casi sin gasolina, ello no evitó la derrota por 33-28 en una mala segunda parte de los pupilos de Daniel Ibáñez.

Ficha técnica

33 FORD ALISAUTO BM. TORRELAVEGA. Marc Ábalos, Alonso Moreno (1), Jorge Prieto (4), Murillo Araujo (p. 1), Isidoro Martínez (11), Facundo Nicolás Cangiani (4), Fabrizio Casanova (10) –siete inicial–, Samuel Gómez, Marco Agustín Krimer, Borja Lombilla, Sergio Rodríguez, José Carlos Hernández (2), Daniel Hernández. David García y Nocolai Colunga.

28 TROPS MÁLAGA. Jorge Oliva (p), Curro Muñoz (1), Álvaro Armada (3), Agustín Vidal (2), Novica Rudovic (2), Edu Moledo (1) y Miguel Sío (5) –siete inicial– Daniil Zhukov, Nacho Quero, Alberto Fernández, Fran Alarcón (p.), Álvaro Cabello (4), Dani Palomeque (3), Adrián Portela, Javi Artés, Xavi Castro (4) y Henrik Khar.

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 5-4, 0-7, 13-10, 15-12, 15-16 (primera parte), 19-17, 22-19, 24-22, 27-23, 31-25, 33-28 (final).

Árbitros: Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz, de la Federación Territorial de Navarra.

Incidencias: Partido disputado en el Pabellón Vicente Trueba, correspondiente a la jornada 15 en División de Honor Plata, ante unos 300 espectadores.