Al Thani, que está en Londres, pasa a estar en búsqueda y captura al no presentarse a declarar

Como era de esperar y también se esperaba, la familia Al Thani hizo oídos sordos a la petición de la jueza que instruye el caso y finalmente no acudieron hoy a la cita en la Ciudad de la Justicia de Málaga. En esta cita estaban citados Abdullah Bin Nasser Al Thani y sus hijos tres hijos, Nayef, Nasser y Rakkan.

Sí estuvieron los abogados deVicente Casado, Manolo Novo y Joaquín Jofre, también presentes en la causa, así como representantes del Ayuntamiento y de laAPA, éstos a través de su abogado Paco Valverde. Acudió además el administrador judicial del Málaga CF, José María Muñoz, pero no fue para nada sobre esta instrucción procesal.

Jose María Muñoz, administrador judicial del Málaga acaba de llegar a la Ciudad de la Justicia #97.1FM pic.twitter.com/f2ZEieVbpi — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) October 17, 2022

La jueza que instruye este caso, María de Ángeles Ruiz da en estos instantes otro paso adelante emitiendo la orden internacional de búsqueda y captura, mientras los miembros de la APA piden que se abra, además, una pieza aparte por obstrucción a la justicia.

INCOMPARECENCIA

A la salida de los juzgados, el abogado de los pequeños Accionistas del Málaga, Paco Valverde, explicaba los términos de este final de la instrucción, "hemos celebrado el acto para determinar las medidas a adoptar ante la incomparecencia del señor Al-Thani, como se presumía. Tampoco ha comparecido su representación letrada y procesal y por parte de la Fiscalía se ha solicitado que, además de proceder con esa orden de detención internacional de la que en breve se nos dará traslado en una providencia para hacer las alegaciones pertinentes, va a determinar además que se requiera a la letrada del señor de Al-Thani que manifieste y acredite por qué no ha comparecido estando citada ella también. Si no hay justificación lógica se pide que haya una medida disciplinaria al colegio de abogados. No ha venido ni Al-Thani ni su representación. Esperábamos que al menos la letrada estuviera o algún representante procesal, pero no se presentó nadie. Su Señoría ha acordado que ante esa incomparecencia injustificada adoptar esas medidas", apuntó.

10:05 horas. Los Al Thani NO se han presentado a declarar aquí, en la ciudad de la justicia de Málaga, asi que la jueza, como ya anunció dictará orden de búsqueda y captura internacional a lo largo del día de hoy. La APA pide abrir una pieza separada por obstrucción a la justicia pic.twitter.com/P1Wo0w6xGz — Javier Bautista ? (@fjbautista) October 17, 2022

Valverde anunció además que el jeque Al Thani se encuentra ahora en Europa, por lo que podría ser detenido, "Se nos ha informado que a través de Eurojust (que es la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal)hay un informe de que el señorAl-Thani ha estado tratándose de una pancreatitis en Doha y ha sido trasladado a un centro sanitario en Londres en el que parece que se encuentra ahora. No se nos ha dado traslado del documento porque estaba en árabe y en inglés y se va a traducir el informe de Eurojust, que está actuando de enlace entre el juzgado y el reino de Qatar".

ORDEN DE EXTRADICIÓN

Valverde además quiso apuntar que, “entonces se nos va a dar traslado de todas la actuaciones para que aleguemos. Aunque nos hemos adherido todos a la petición del Ministerio Fiscal, hemos pedido que vaya adelante la orden internacional de detención y se proceda a intentar de una vez por todas a acabar con esta instrucción. De forma inmediata se nos da traslado de esa documentación para que aleguemos de forma concreta los motivos para dictar esa orden. Si se encuentra en Inglaterra, se solicitará, al ser un país de la Commonwealth, una orden de extradición para calificar la situación jurídica para que pueda ser trasladado. Parece que está en Londres tratándose pero esperábamos que, aunque no compareciera él, estuviera la letrada. El Fiscal ha solicitado que se abra un expediente disciplinario, para que se le pida justificación por su ausencia y, en caso de que no sea convincente o sea reprochable, se le informa al colegio de abogados", dijo.

Además la APA pide que se abra una pieza separada en esta causa y además se abra un expediente a la defensa de los Al Thani por tan ni siquiera contestar, “la obstrucción de la familia Al-Thani es contumaz. No comprendemos su actuación. Si quiere esconder algo que no quiere que se sepa o si no tiene la valentía necesaria para enfrentarse a la justicia española, que está requiriendo con fines garantistas, no se olvide, para garantizar sus derechos. Como letrado no comprendemos la estrategia huidiza", acabó.