La situación del Málaga es alarmante y tiene sus lógicas respuestas. Ahora mismo nadie en el club malaguista asume su responsabilidad y dan la callada por respuesta, lo que hace que las dudas de cara a un futuro más allá de salvar esta temporada ya son mayores y LaLiga se lo va exponer al Málaga. El peligro real para el club malaguista se centraría en la próxima temporada, en forma de límite salarial y presupuesto. No vender parte de sus activos este Enero hará que los tenga que vender en Junio, sin más. Compite con el límite salarial superado y hay lógicas dudas por parte de Javier Tebas que puedan pagar a su plantilla a partir de marzo. Por ello La Liga les avisa. El silencio del club malaguista no le gusta a Tebas.

Situación alarmante para un club histórico del fútbol español. Según ha informado el pasado lunes Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, LaLiga tiene pensado citar al Málaga para comunicarles que no han cumplido con el control administrativo y existe riesgo real de descenso a Segunda División B, situación extrema eso sí, pero que puede pasar dado los nuevos parámetros de LaLiga, votados por los propios clubes.

�� Informa @isaacfouto



�� @LaLiga va a citar al @MalagaCF para explicarle su alarmante situación



�� A pesar de la salida de jugadores, el club no ha ingresado la cantidad marcada por el control económico



⬇ Existe riesgo real de descenso administrativo#PartidazoCOPE pic.twitter.com/IWUbiLJ9se — El Partidazo de COPE (@partidazocope) February 3, 2020

Javier Tebas quiere trasladarle su preocupación al Director General malaguista, el norteamericano Richard Shaheen, quien de momento en su única aparición ya dijo que todo iba a ir bien y que no habría problemas. Error. Pues bien, eso a LaLiga no le consta y antes de que ocurra un nuevo Caso Reus, el presidente de LaLiga le quiere avisar al Málaga. No descenderá, para que no pase la vergonzante situación pasada con el equipo catalán (sí le pasó al Córdoba, que se salvó pero que en la siguiente temporada acabó descendiendo ahogado por su presupuesto), pero si un aviso serio en forma de sanción y que le puede acarrear de paso una difícil gestión del límite salarial para la temporada que viene.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, reconoció el pasado lunes en El Partidazo de COPE que la situación del Málaga era muy complicada. Según la información de Isaac Fouto, en El Partidazo de COPE, el Málaga no tendría dinero para pagar las fichas al término de esta temporada y se vería expuesto a un expediente con la posibilidad de sufrir un descenso administrativo.