El "Tanque" Silva desvela los ex malaguistas que le hicieron decantarse para vivir en Málaga

De todos es sabido que la provincia de Málaga es un lugar de atracción turística en todo el mundo. Millones de personas eligen los distintos puntos de la provincia para pasar su tiempo libre e incluso a raíz de la pandemia y con la instalación del tele trabajo, ciudadanos de todo el mundo han decidido residir en Málaga.





El mundo del deporte no es ajeno a los encantos de Málaga: Pellegrini, Baptista, Van Nistelroy, Scariolo, Maljkovic, Garbajosa o Joan Plaza han decidido tener su residencia en Málaga buena parte del año. Todos tienen un denominador común, han pertenecido a un club malagueño. Pero hay personas que eligen Málaga para la eternidad sin haberla pisado previamente.





Es el curioso caso de Santiago el “Tanque” Silva ex futbolista uruguayo, que tiene el honor de ser el máximo goleador “charrúa” en la historia de la liga argentina con 133 goles anotados. En su extensa carrera ha jugador en su país natal en clubes como el Ríver Plate de Montevideo, en Argentina para Vélez, Boca Juniors, Lanús o Banfield, en Brasil para Corinthians, en Italia para la Fiorentina o en Alemania para el Energie Cotutbus o incluso en Chile para la mítica Universidad de Chile, pero nunca jugó en España. Pero tras colgar las botas con 41 años, decidió que su lugar en el mundo estaba en Málaga: “Estoy fascinado con la familia de esta ciudad, mi familia y yo somos unos afortunados de poder está aquí”, explica en COPE Málaga.





EX MALAGUISTAS REFERENTES

Pero ¿que referencias tenía de Málaga para vernise al sur de España? Buena parte de culpa de su elección la tienen ex jugadores del Málaga como él mismo explica: “No conocía Málaga, empecé a indagar. Pregunté a Gonzalo De Los Santos, con Pablo Guede, con los que no coincidí pero los tuve en contra. También hablé con Sebastián “El Papelito” Fernández, con el que jugué varias temporadas y con Marcos Angeleri, las referencias fueron excelentes y por eso estoy en Málaga”





COLGÓ LAS BOTAS EN EL PALO

Ya residiendo en Málaga, el “Tanque” Silva, mató el “gusanillo” del fútbol jugando en el Palo en Tercera RFEF con el que logró el ascenso de categoría y donde colgó las botas definitivamente: “Una vez en Málaga, ya no priorizaba el fútbol, tenía casi 42 años. Se me acercó el presidente de El Palo, me enseó las instalaciones y decidí jugar seis meses y se dio bien porque ascendimos”.





EMPRESARIO HOSTELERO

En Málaga lleva una vida placentera y de mucho trabajo. El “Tanque” regenta el Restaurante Silvando, en la zona de La Malagueta, donde combina la buena cocina con una extensa colección de camisetas de futbolistas legendarios con los que ha jugado y una buena colección de botas de fútbol: “Siempre me gustó la hostelería, pero desde dentro es complicada. Se dio una idea loca de hacer algo tématica y mi esposa me incitó a que expusiera mi museo con mi colección de botas y camisetas y quedó muy lindo. Pero lo mejor es la comida”.





En sus paredes se pueden ver camisetas de los equipos donde ha militado y de jugadores míticos como Messi, Palermo, De Paul, Schiavi....Una buena forma de combinar dos de las grandes aficiones de muchas personas: El fútbol y la buena comida