Rahmani y su llegada al Málaga: "Fue todo muy rápido. Llego con humildad y con muchas ganas. Siempre quise volver"

El director deportivo del Málaga CF, Loren Juarros, acompañó al ‘21’ en su puesta de largo ante los medios de comunicación. “Yanis necesita poca presentación aquí en Málaga, todos le conocéis bien. Gracias por su predisposición para llegar a Málaga y ser partícipe de este proyecto. Será una etapa diferente, con una afición que empuja y transmite y va a poder disfrutar de ese empuje”, declaró el vasco.

Y el extremo malaguista Yanis Rahmani comentaba al respecto de su llegada que, “Fue algo inesperado, durante los últimos días. No pensé que saldría del Eibar. Se dio la oportunidad de venir aquí y yo siempre quise volver. Aquí estoy y contento con lo que ha pasado”. “El ambiente el otro día fue increíble, se acerca más a Champions League que a otra cosa, me quedé muy sorprendido. Conozco a muchos jugadores, que entonces eran del filial, hay mucha competencia, el míster es muy exigente, he visto muy buen vestuario y me han acogido muy bien”, apuntó con una buena sonrisa.

LLEGA MOTIVADO

Por último, quiso hablar de los objetivos marcados para este curso como malaguista: "A nivel individual, intentar hacer el mejor año posible y eso se consigue con trabajo, trabajo y trabajo. Voy a dar todo para conseguir mi mejor versión. Y con el equipo ya lo ha dicho Loren, que es un año muy importante. Hay que buscar hacer los puntos necesarios lo antes posible para mantenerse. En esta categoría, un 70% de los equipos deben buscar eso, porque es muy complicada. Mi rol es ser un jugador más de la plantilla. Entiendo el revuelo creado alrededor de mí por mi antigua etapa que fue muy buena, pero yo soy uno más y vengo con toda la humildad del mundo para intentar aportar todo al equipo. No sé qué rendimiento daré, pero sí puedo prometer que lo daré todo de mí", cerró el nuevo 21 del Málaga.