Da el sí quiero vestido con la camiseta del Málaga C.F.

Se suele decir que el Málaga C.F. es un sentimiento y la verdad es que la pasión de los malaguistas no conoce límites y si no que le pregunten a Alberto Romero, que le prometió a su futura esposa que se casaría con la camiseta del Málaga C.F. y así ha sucedido.

Las promesas están para cumplirlas. La idea de Alberto de casarse con la camiseta blanquiazul del Málaga tiene su historia como desvela en Deportes COPE Málaga: "Esto surgió hace un tiempo, cuando nació mi hijo las cosas se pusieron más apretadas en lo económico y tuvimos que renunciar a renovar los abonos del Málaga. En ese momento le dije a mi pareja que el día que nos casaramos lo haría con la camiseta del Málaga puesta. Ella lo dejó como cosa perdida. Pero el otro día le escribí un tweet al Málaga C.F. explicándole que me quería casa vestido del Málaga y el lunes me enviaron una camiseta del equipo".

Con la fecha de boda fijada para el 8 de julio, el pasado día 3, Alberto se armó de valor y se puso en contacto con el Málaga para ver si era posible recibir una camiseta de esta temporada con la que poder llevar a cabo su promesa de casarse con la camiseta malaguista: "Hola @MalagaCF el miércoles me caso en el juzgado y le prometí a mi mujer q sería con la camiseta vuestra... ella se opone pero... una promesa blanquiazul hay q cumplirla �� que tal si me regaláis la camiseta de este año para la boda? Prometo foto con ella puesta", escribía Alberto.

Hola @MalagaCF el miércoles me caso en el juzgado y le prometí a mi mujer q sería con la camiseta vuestra... ella se opone pero... una promesa blanquiazul hay q cumplirla �� que tal si me regaláis la camiseta de este año para la boda? Prometo foto con ella puesta ���� — Alberto Romero (@arcuenca17) July 3, 2020

La respuesta del Málaga fue rápida y eficaz: "Trato", respondía el club blanquiazul

A dos días vista de la boda, el Málaga cumplió su parte del trato y Alberto recogía su flamante camiseta malaguista. Ahora era "el novio" el que tenía que cumplir su parte del acuerdo.

Deseando que llegue el miércoles para dar el SI quiero con ella puesta, gracias al @MalagaCF por el regalo �� pic.twitter.com/f3ZlzShtGg — Alberto Romero (@arcuenca17) July 6, 2020

SÍ QUIERO VESTIDO DE BLANQUIAZUL

Y llegó el día. No es un día más, 8 de julio día en el que el Málaga se juega ante el Deportivo algo más que tres puntos. Estaba por ver si Alberto cumplía y daba el sí quiero vestido del Málaga o si se echaría para atrás y sucumbiría a las presiones de Esther, su pareja, y sus familaires: "Hasta el lunes tuvo la esperanza de que me presentara en la ceremonia con un traje normal, pero cuando el Málaga me respondió al tweet perdió toda la esperanza. Mi familia y la suya no se lo esperaban y se pensaban que era una broma. Hoy es un día muy especial para mí y para el Málaga que se juega media permanencia y no lo olvidaremos nunca.Me dijo en serio que yo voy a ir con un vestido y tú con la camiseta del Málaga. Yo tenía la camiseta del descenso y no quería casarme con ella me vaya a a traer mala suerte, por eso le pedí la nueva al club".

Gracias a todos los que me habéis deseado un gran día y la mejor de las suertes!!

Hoy a celebrarlo con la victoria ante el deportivo #BodaMalaguista@MalagaCFpic.twitter.com/wtBXLIiOrL — Alberto Romero (@arcuenca17) July 8, 2020

Alberto con unas bermudas y su camiseta del Málaga se presentaba en los juzgados de Málaga junto a Esther, que lucía un vestido blanco. Ya estaba todo preparado para la ceremonia: "No ha sonado la marcha nupcial, en mi boda ha sonado el himno del Málaga", explica. El último trámite que faltaba era oficiar la ceremonia, la jueza que ha llevado a cabo los trámites no daba crédito a lo que veía: "La jueza no me ha dicho nada, pero cuando me ha visto me ha echado una mirada que me lo ha dicho todo".

Alberto y Esther han cumplido su sueño y ya son marido y mujer. Este sábado lo celebrarán por todo lo alto y esperan hacerlo con la permanencia dle Málaga C.F. ya conseguida.

