El público vuelve al Carpena para despedir la Eurocup

Volverá a ver público en el Martín Carpena. Así lo ha anuncia Unicaja que podrá acoger una representación de la "Marea Verde" en las gradas para despedir la Eurocup. Desde el partido del 21 de octubre ante el Brescia no había público en las gradas del recinto malagueño.

La Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha aprobado la presencia de público en el partido de la Eurocup que el Unicaja disputará este martes (19:00 h.) ante el AS Mónaco. Actualmente Málaga capital se encuentra en nivel 2 de alerta sanitaria, según los protocolos establecidos pueden acceder al Capena un máximo de 400 espectadores, el 65% del aforo disponible con un máximo de 400 personas que es lo que se permite como máximo en instalaciones cubiertas. Unicaja ha decidido aprovechar esta circunstancia para hacer un homenaje al personal sanitario que lleva un año luchando en primera línea contra la pandemia y este martes habrá una representación de estos profesionales que podrán presenciar en vivo y en directo el encuentro junto a un grupo de abonados del Unicaja.

AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Elclub malagueño ha decidido ofrecer un merecido homenaje a los sanitarios que tan admirable labor están realizando durante la pandemia. Así se va a invitar al encuentro a 150 sanitarios de los hospitales públicos deMálaga y hospitales privados que colaboran con el Club, 50 personas de protocolo, 50 patrocinadores y también, 150 abonados del Unicaja que podrán ver el partido de forma totalmente gratuita.

Las 150 entradas estarán este martes, a partir de las 9:00 h en la Tienda Online de Unicaja para los abonados del Club “Siempre te llevo conmigo”, los que renunciaron a su compensación del abono del año pasado, que podrán adquirir sin coste una entrada por abono a través de su perfil web hasta agotar existencias. En caso de que quedaran localidades disponibles, el resto de abonados tendrá opción de descargar una entrada a partir de las 12:00 h.

Unicaja y el resto de clubes ACB espera que antes de que finalice la temporada pueda haber público en los partidos de la competición española. Así lo espera Antonio Martín, presidente de la patronal de clubes, que cree que, si las circunstancias sanitarias lo permiten, pueda acceder público en el mes de abril.

PARTIDO SIN TRASCENDENCIA

Unicaja recibirá en el Martín Carpena a las 19 horas al AS Mónaco. El partido no tiene nada en juego ya que Unicaja no tiene ya opciones de clasificación y el equipo monegasco ya está clasificado para el cruce de cuartos de final de la competición. Katsikaris contará con las bajas de Darío Brizuela y Alberto Díaz que continúan con su proceso de recuperación y se espera que el miércoles ya vuelvan a entrenarse con normalidad. Tampoco estará Malcom Thomas que no puede jugar en competición europea. Si no hay contratiempos de última hora los tres sí estarán en el partido del sábado ante el Herbalife Gran Canaria.

Gal Mekel ya ha empezado a hacer trabajo con el equipo y espera ir incrementando el ritmo en los próximos días, mientras que Carlos Suárez sigue en proceso de recuperación de la lesión en el gemelo.

También te puede interesar:

La filosofía de Katsikaris ya es una realidad en Unicaja (77 - 90)

(2-0) Un doblete de Luis Muñoz acerca el objetivo al Málaga