Sergio Pellicer lo tiene todo para seguir al frente del Málaga. Sigue ostentando el puesto de entrenador interino, pero el club, tras la buena imagen de los dos partidos en los que el Málaga no encajó gol y sumó 4 puntos de 6, parece que quiere seguir con Pellicer, hombre de perfil bajo, discreto y muy trabajador. Eso le ha llevado a conseguir gramdes cosas en la cantera malaguista. El viernes preguntado de nuevo por su futuro ya dijo que, “preparo los partidos con la mayor profesionalidad posible y, sobre todo, trabajar para el club. Los jugadores están muy contentos, se sienten cómodos. Soy una persona de club, pero lo más importante es que el equipo ha competido y que tenemos 27 puntos”, todo un acto de buenas intenciones.

Hasta el momento la situación financiera es la que manda. En pleno juicio por los despidos de Muñiz, Caminero, Jofre y el último de Víctor y su cuerpo técnico, no es bueno el momento para sumar otra nómina más. Pellicer está apto y lo ha demostrado. El mercado de fichajes, sobre todo de salidas y entradas marcará el futuro. Hasta ahora el balance no es malo después de una semana complicada. Pellicer en ese aspecto es claro, “es un balance tremendamente positivo. Me he encontrado un grupo muy unido, yo intento ayudar y ellos están predispuestos a trabajar con exigencia y cercanía. Y con la responsabilidad de un club como el Málaga CF. A pensar mañana en entrenar, recuperar, y en el partido contra el Mirandés”. Ahí estará Pellicer.

Los lesionados mejoran

Keidi y Lombán, que prosiguen con sus respectivas rehabilitaciones siguen en el gimnasio. Sergio Buenacasa, aquejado de unas molestias en la cara posterior de su pierna derecha producidas en el tramo final del duelo en Fuenlabrada, también sigue con su recuperación. Mikel, Lorenzo González y Adrián, en pleno proceso de recuperación, también saltaron al terreno de juego con el readaptador, alternando ejercicios con esférico y carrera continua en la última sesión tras los dos días de descanso. El equipo malaguista regresará a los entrenamientos este martes a las 10:30 horas en el Estadio Ciudad de Málaga.