Pellicer empieza a cansarse del caso Cordero: "Se tiene que solucionar ya"

El ya manido “Caso Cordero”, cumple un nuevo capítulo, la entrada rotunda en el asunto del entrenador, Sergio Pellicer. Y es que el de Nules está cansado que en cada rueda de prensa le pregunten por este asunto. A esto se le suma la afición, que el otro día pitó al héroe de tarragona. Algo inédito, pero que es en forma de querer decirle al jugador que le quiere seguir viendo, por ahora, de blanquiazul.

Ya no es ser o no suave, es que no le pertenece al entrenador hablar. Lo debe hacer el jugador, que ya tiene 18 años, su agente o el director deportivo, Loren Juarros, quien está sin hablar de este asunto.

COPE Málaga Cordero fue el héroe del ascenso al marcar el gol decisivo en el 122.

Pellicer comentaba estos días en rueda de prensa previa a recibir al líder que, "ya han venido los tres (por Izan, Cordero y Ochoa). Han hecho entrenamiento suave. Los tres van a estar para ayudar, ninguno va a salir de inicio. Que quede claro. En el caso de Antoñito, se tiene que solucionar y sé que Loren está hablando con ellos. Pero no quiero que vaya a más. Lo veo muy bien, como a todos, y no hay ningún tipo de problema", resolvió en rueda de prensa.

RENOVACIÓN EN EL AIRE

Del ámbito deportivo, Pellicer hace lo que puede, pero luego está el club, que ya dice que no se “volverá loco” con un contrato astronómico para el jugador. Y luego está la parte del jugador, que quiere rascar lo máximo. Cumple contrato el 30 de junio y desde enero ya puede firmar por otro club. Parece que en enero no saldrá, pero urge ya decidir, por el bien de todos. Ahora mismo todo puede pasar.