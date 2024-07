Pasión desbordada por el Málaga y el Unicaja

La pasión por el deporte malagueño, quizás está viviendo su edad de oro. Deportivamente, la provincia de Málaga ha tenido cotas mayores. Ya no tenemos a un Málaga en Champions, ni a un Unicaja en Euroliga, pero sí que hay más pasión alrededor de estos dos grandes clubes, más identificación y mayor sentimiento.





Más allá de lo que pasa dentro del terreno de juego, los malagueños dicen de manera mayoritaria que son del Málaga y del Unicaja, sin miedo e independientemente de la categoría en la que estén, algo que hasta no hace mucho, no ocurría. Casi en cualquier evento de fútbol o baloncesto no es difícil ver una camiseta del Málaga o del Unicaja.





El Málaga ha comenzado su campaña de abonados y en un solo día ya ha sumado 2500 nuevos abonados, y va a superar la barrera de los 20 mil. En Unicaja, han renovado casi el 99% de los abonados, que han convertido al Carpena en un santuario y con un ambiente único.





A esto hay que añadir la creciente masa social del Costa del Sol Málaga que cada vez tiene más gente enganchada a las "panteras".

El sentimiento de pertenencia existe, la semilla ahora hay que regarla, ahora son los rectores de los clubes lo que tienen que procurar que esa semilla no se pudra nunca y que cada vez se esparza por más lugares.





COLAS EN LA ROSALEDA

Aunque hasta el 15 de julio no se abrían las taquillas para obtener el abono físico, miles de malaguistas han hecho largas colas para poder sacarse el abono de la temporada 24/25. El director de comunicación del Málaga CF, Víctor Berbel daba las cifras del primer día de la campaña de abonados: "Ya se han registrado 2500 nuevas altas y hay que sumar, otras 2500 de personas que tenían la renovación automática. En total, ya tenemos más de 5000 abonados de cara a la próxima temporada", explicaba.

Berbel quería remarcar que: "Hasta la próxima semana no se podrá tener el carnet físico, todo se puede resolver de manera on line. Pedimos comprensión estos primeros días y para cualquier incidencia que se dirijan por mail a ticketing@malagacf.es"

¡Un sentimiento que nos une a todos!



?? ?????????????? ???????????? ?? pic.twitter.com/RCUHObWdKg — Málaga CF (@MalagaCF) July 8, 2024





El reto del Málaga es superar la barrera de los 20 mil abonados. El tope fue en 2012 cuando se abonaron 26 mil personas.





UNICAJA CASI EL 99% DE RENOVACIONES

Increíble respuesta de los abonados del Unicaja para la próxima temporada 2024-25. Finalizado el plazo de peticiones de bajas para el año que viene, el porcentaje de renovación es del 98.53%, por lo que podemos decir que casi al completo la "Marea Verde" repetirá en el Martín Carpena el próximo curso. Hay que señalar también que el pequeño porcentaje de bajas recibidas se van a cubrir en primer lugar con los abonados más jóvenes, los pertenecientes al "Equipo de Chicui", que a partir de la próxima temporada pasan a ocupar una localidad en el Martín Carpena, en su caso de categoría Infantil.

En segundo lugar, los poquísimos abonos restantes, serán cubiertos por los primeros aficionados que contactaron con el Club vía email interesados en sacar un abono 2024-25 del Unicaja. El cupo de bajas es bastante menor que la demanda que estamos teniendo, por lo que de momento solo se podrá atender a un reducido número de solicitantes de abonos nuevos.

??RENOVACIÓN CASI TOTAL??



??El 98.53% de abonados seguirá la próxima temporada ??



????GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS ????#YoSoyDelUnicaja — UnicajaCB (@unicajaCB) July 8, 2024









Actualmente, son más de 700 peticiones de abonos nuevos las recibidas en el departamento de abonados, número que aumenta día a día. El director de marketing de Unicaja, José Carlos Gaspar, se mostraba muy satisfecho de la respuesta del público: "Estamos superagradecidos por su fidelidad. La renovación ha sido casi al completo", explicaba en los micrófonos de COPE. Unicaja contará con una cifra de 9 mil abonados y dejará en taquilla algo más de mil entradas para que haya personas que puedan tener la opción de acudir a los partidos.