Pacheco: "No hay que pasarse de humildes ni creérnoslo, pero tenemos la obligación de pelear el ascenso"

Hoy nos atendió desde el Ciudad de Málaga el hijo pródigo del actual Málaga. Está de vuelta tras doce años jugando fuera (y cuatro ascensos) Dani Pacheco y con él la esperanza de ascenso. El de Pizarra reconoce que, "Con Caminero fue con la única persona con la que me senté. Tenía ganas de jugar aquí y lo he conseguido. No hay que pasarse de humildes ni creérnoslo, pero tenemos la obligación al menos de pelear el ascenso", además, Pacheco dejó claro sobre su irregularidad mostrada que, "Estoy feliz y centrado en lo deportivo. Solo necesitaba tiempo cuando llegué por la inactividad en Getafe. Yo se que mi rendimiento debe ser mejor, en cuanto a juego, no en compromiso porque es máximo. Intento mejorar y dar vuelta e intentar dar con la tecla", apuntó.

El mediocampista deja claro en la entrevista que igual de segunda punta podría jugar con más llegada al área, "Es verdad que me gusta jugar arriba, detrás del punta de segunda punta. Aquí aun no he tenido la oportunidad. Por nuestra manera me siento a gusto también y me vio Muñiz en banda. Bueno, cuando uno no esta al nivel no se puede pedir, señaló.