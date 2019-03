La dura derrota ante Osasuna es posible que pase factura en lo anímico al Málaga y a su vestuario, que debe dar ahora un paso adelante. La situación es salvable, pero va siendo límite. Habló el portero Munir, que apuntó sobre esto que, “el equipo demostró en la primera parte una actitud increíble. Lo dimos todo, teníamos el partido muy controlado pero luego por la forma en que encajamos ese gol, nos costó más. Nos metieron el segundo y ya nos costó aún más”, analizó Munir, que tuvo dos acciones de mérito en el tramo final del partido: “Al final, un portero tiene que estar para ayudar a su equipo y eso es lo que intento. Cuando vas perdiendo te vas para arriba e intentas remontar. Hasta el segundo gol, ellos no tienen ningún disparo a puerta. No tuve mucho trabajo. Al equipo no se le puede achacar nada”.

Sobre si el Málaga estará en zona de ascenso directo destacó que, “Soy muy positivo, ahora estamos fastidiados, jodidos. Pero con una ilusión tremenda por venir mañana, trabajar y darlo todo. Quedan 13 partidos, 39 puntos, y estamos muy vivos. Vamos a luchar hasta el final y estoy convencidísimo de que lo vamos a conseguir”.

Sobre la afición, señaló: “Entiendo que se vayan fastidiados a casa, les pedimos perdón y les decimos que vamos a luchar al máximo. Espero que estén con nosotros porque, aunque el resultado no fue el que queríamos, en actitud y en trabajo el equipo dio una grandísima imagen. Nos vamos a partir la cara por conseguir el objetivo”.

Una racha de pocas victorias es motivo de crisis y el meta marroquí apunta que, “en la primera vuelta ganamos casi todos los partidos en casa y ahora se nos está resistiendo. Estamos deseando que llegue el partido ante el Numancia para intentar conseguir los tres puntos”, subrayó el meta internacional marroquí.