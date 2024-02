Un multimillonario británico nuevo dueño del Antequera: "Quiero hacer lo mismo que en Burnley"

Llevó al modesto Burnley desde la cuarta división inglesa a codearse con los más grandes de la premier league y a jugar en Europa. Tras vender el club inglés por 200 millones de libras, el sueño de este multimillonario era hacer lo mismo, pero en España. Tiene su residencia en la exclusiva urbanización de La Zagaleta entre Marbella y Benahavís y quería comprar un club de la zona. Su nombre es Mike Garlick y desde ayer ya es oficialmente dueño del Antequera C.F.





HOMBRE DE NEGOCIOS

Garlick es un conocido hombre de negocios en Reino Unido, a finales de los ochenta fundó la consultora Michael Bailey Asociados que le permitió hacer fortuna en gran cantidad de negocios y tener contactos con las fortunas más importantes del mundo. Ángel González, presidente del Antequera lo define como una persona sencilla: “Es un apasionado del fútbol y de Antequera. Es un humilde y buena persona. Estamos en las mejores manos y creo que llevará al club a las cotas más altas de su historia”. Garlick seguirá apoyado en la actual directiva antequerana.





La inversión de capitales extranejeros en el fútbol español no es algo nuevo. El ejemplo lo tenemos en el Málaga cuando Al Thani compró la mayoría accionarial del club o en el Vélez donde la propiedad sueca se ha quedado sin invesores. En Antequera no quieren un nuevo caso Al Thani y quieren un proyecto serio y sotenible. El alcalde de Antequera, Manolo Barón habla de la llegada de Garlick a la ciudad de El Torcal: “Cuando alguien tan importante quiere apostar por este proyecto es porque las cosas en el Antequera se han hecho bien”





UN BURNLEY EN ANTEQUERA

Hacer del Antequera otro Burnley es el sueño de Garlick. Antequera tiene 41200 habitantes, Burnley 73500. Aunque la gran diferencia se encuenta en el estadio y en la masa social de los clubes. Mientras en el Maulí la capacidad es de 6 mil espectadores, en el Turf Moor, estadio del Burnley, la capacidad es de 22 mil espectadores. Es por ello, que Garlick, que no renuncia a llevar al primer nivel al Antequera, habla de evolución y no revolución: “Ir paso a paso es muy importante para mí. Mi lema en cualquiera de mis clubes es evolución y no revolución. Es algo muy importante para mí porque es la forma de llevar arriba a mis equipos de forma sostenible. He estado leyendo lo que decía la prensa y no es mi proyecto, sino el de Antequera", explica Garlick sobre su proyecto en el club verdiblanco.





Hacer del Antequera un nuevo Burnley o si lo asemejamos al fútbol patrio, hacer del equipo verdiblanco un nuevo Eibar es el objetivo del nuevo propietario del Antequera. Será una tarea de mucha paciencia, de tomar decisiones acertadas y sobretodo del crecimiento de la masa social y de las instalaciones del Maulí. Como diría el maestro García, sólo el tiempo, el juez insobornable, que quita y da razones, nos dirá si Antequera y Garlick pueden cumplir sus ambiciosos objetivos.