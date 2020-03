El Málaga varía su escudo en apoyo a los afectados por el coronavirus

El Málaga CF está muy activo durante este periodo de estado alerta y confinamiento debido a la epidemia del coronavirus. En lo deportivo es evidente que no, pero sí en las redes sociales. La última acción del club blanquiazul ha sido la de cambiar el diseño de su escudo temporalmente para mostrar su apoyo y homenajear a todos implicados en la batalla ante el COVID-19.

El equipo malaguista ha anunciado este sábado en su cuenta de Twitter del cambio de escudo y lo ha acompañado de un pequeño texto que decía lo siguiente: “Desde el Málaga Club de Fútbol queremos homenajear a todos aquellos implicados en la lucha contra el COVID-19. Por ello, hemos decidido convertir nuestro escudo en un corazón, tratando de hacerles ver que el Málaga CF está con ellos y que les apoya desde lo más profundo de nuestras entrañas”.

El gesto del club a la hora de realizar este nuevo emblema en apoyo a los a los que luchan y a los afectados por el coronavirus ha sido bien recibido por la afición blanquiazul, que ha alabado la iniciativa. “Queremos rendir tributo a todos aquellos que ya no están y hacerles llegar a sus familiares, amigos y conocidos un mensaje de condolencia. Serán eternos y vivirán por siempre en nuestros corazones”, destaca también la nota del Málaga CF.

PARÓN EN LA PARCELA DEPORTIVA

El balón no rueda sobre el verde en este parón liguero a causa del coronavirus, pero en las oficinas sí que se suceden los movimientos. Estos últimos días nos han dejado varias noticias que llegaban desde las oficinas del club, como puede ser la renovación de Hicham, la continuidad de Manolo Gaspar al frente de la dirección deportiva o el homenaje al fallecido Joaquín Peiró.

En lo deportivo, el equipo no entrena conjuntamente desde el pasado jueves 12 de marzo y no hay fecha de vuelta al trabajo hasta que no se esclarezca un poco la situación del alerta de alerta a raiz del COVID-19. Pellicer y el resto del cuerpo técnico ha planificado y diseñado un entrenamiento específico y personalizado para que los futbolistas lo lleven a cabo desde sus casas.

La Rosaleda también esta bajo mínimos, ya que el club malaguista tiene cerradas las taquillas del estadio e incluso la Tienda Online, que tiene descativada la venta online desde la web oficial del equipo. Tan solo se mantienen unos servicios esenciales como es el mantenimiento, cuidado del césped y vigilancia de seguridad. El resto de trabajadores, como viene mostrando el Málaga a través de sus redes sociales, se encuentra trabajando de forma telemática.