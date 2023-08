Málaga y Antequera ya conocen los horarios de las dos primeras jornadas de Primera RFEF

A cuenta gotas se van conociendo más detalles de esta desconocida Primera RFEF (Antigua Segunda B) para Málaga y Antequera. La RFEF ha dado a conocer de una vez y a poco menos de un mes del arranque de la competición, los horarios de las dos primeras jornadas. Algo es algo.

El Málaga comenzará la temporada jugando frente al CD Castellón, que le espera el sábado 26 de agosto a partir de las 21:30 horas en Castalia. El estreno en el estadio de La Rosaleda será el sábado siguiente, el 2 de septiembre, ante el Atlético de Madrid B también a las 21:30 horas.

Por su parte el Antequera debutará el mismo sábado 26 de agosto que el Málaga, solo que lo hará en la Ciudad Deportiva del Atlético ante el filial rojiblanco a las 19:30 horas. Dos horas antes. El estreno ante su público llegará el fin de semana siguiente en el renovado El Maulí, cuando reciba al Real Madrid Castilla el domingo 3 de septiembre desde las 19:30 horas.

SIN TELEVISIÓN

La gran polémica de esta categoría que preside Luis Rubiales es que no hay operador de televisión claro. A poco de un mes de que empiece la competición, la Primera RFEF sigue sin tener operador de televisión. No hay acuerdo, no hay oferta que guste y que llegue a la pretensión federativa y ya los clubs empiezan a tener dudas de que haya o no TV. Una situación complicada, y más viendo como funcionó el streaming el pasado año.