Luismi en Deportes COPE Málaga: “Ojalá ser el tapado, pero yo miro el presente y el objetivo es la permanencia”

Luismi Sánchez es de esos jugadores que habla siempre en el campo y poco fuera. Es veterano, con mil batallas, pero aún tiene fútbol por delante. Hoy se abrió un poco más en Deportes COPE Málaga desde La Rosaleda. En esta entrevista más personal, habla de su historia, “tras ocho años fuera, vuelvo a Andalucía, mi tierra, hubo poco que pensar cuando me llamaron Loren y Pellicer. Aquí estamos como en casa, disfrutamos mucho con nuestra gente, por eso le queremos dar siempre lo mejor”, apunta. Luismi pasó antes por Valladolid, con el que asciende a Primera, Elche y Oviedo, entre otros.

El mediocentro de la serranía de Cádiz es un enamorado de su tierra, y poco a poco de Málaga además, “Me encanta ir a mi pueblo, Puerto Serrano, la zona de Villamartín. Cuando tengo tiempo o un hueco me escapo. Estamos desde Málaga en una hora y algo. También digo que esto (por Málaga) es una maravilla. Ahora aquí tengo más visitas a casa”, señala.

EMPEZÓ EN EL TALLER DE SU PADRE

Los comienzos de Luismi fue en el taller de su padre, “Mi padre tiene un taller de mecánica, y yo estaba con él. Todo empieza en un partido amistoso en Espera y se formó una enorme pelea, yo lo evité. Cogí un contacto de una persona que me llevaba a equipos, los estudios no era lo mío, probé en el Cádiz, en el Betis, y bueno, después de mucho, ya con catorce años, me fui al Sevilla. Ahí llegué hasta el primer equipo, con Emery”, apunta.

Sobre jugar con casco, aquí lo explica, “La operación de la fractura de cráneo me marca un antes y un después, lógico. Cuando estás fuera que te ves bien y te dicen los médicos que aún no, te das cuenta de dar valor a pequeños detalles. Fueron seis meses. Miro atrás y estoy satisfecho de mi carrera, y espero alargarla, obvio. No tengo secuelas, pero voy con cuidado siempre. Entreno sin el casco y es obvio que juego con él. En los entrenamientos es distinto, por eso no me lo pongo”.

Sobre su posición en el campo, donde es vital para Pellicer en el sistema defensivo, destaca que, “Hay nivel en el medio, es fácil adaptarse ahí con Manu o Izan, al que espero que siga aquí mucho tiempo”, apunta.

COPE Málaga Luismi: "Me hablaron muy bien de aquí y tenía ganas de venir"

Luismi cuenta como sucedió la llamada de venir al Málaga, “mi tío estaba mal, al final falleció, y estaba en el hospital. Ahí fue cuando me llamó Pellicer y Loren, se lo dije a mi mujer. Me gustó mucho esa llamada, me hablaron muy bien de aquí y tenía ganas de venir, hablé además con Herrero. No jugué aquí nunca, pero me acuerdo del ambientazo de La Rosaleda en un Málaga-Sevilla que vine convocado con Emery. Remontó el Málaga y me acuerdo de decir, vaya como lo viven esta gente. El Málaga es un club grande”, comenta.

Luismi además comenta sobre el momento del equipo malaguista que, “no hay favoritos en esta categoría. El último le puede ganar al primero. Hay mucha exigencia y el Cartagena nos lo pondrá muy difícil. Y esto se apretará más”, dice. Además, el mediocentro apunta que, “ojalá ser el tapado de la categoría, pero yo miro el presente y el objetivo es la permanencia”, apunta.