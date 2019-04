Luis Casimiro: "Hemos tocado fondo"

Unicaja sufrió anoche una de las derrotas más duras de los últimos tiempos. El técnico Luis Casimiro no tuvo ningún reparo en analizar la triste realidad que ahora mismo afronta el equipo: "Me vais a perdonar que no haga valoración del partido. Entenderéis por qué. Creo que hemos jugado muy mal y entonces. Creo que hemos tocado fondo y tenemos que intentar recomponer el equipo y realmente demostrar que somos un buen equipo y salir adelante de ésta.Cuando tocas fondo lo único que esperas que al tocar fondo se reactive y vayas otra vez hacia arriba. El equipo ha demostrado durante mucho tiempo que tiene capacidad para ello", explicó.

Casimiro considera que hay mimbres para revertir la situación y que deben buscar al fórmula para alcancer el nivel y no quiere pensar en un hipotético cruce con los valencianos en el play off: "Quedan seis jornada y ahora mismo yo no puedo pensar en quién va a ser el rival o no. Pienso en lo que os he comentado. Durante muchas jornadas y mucho tiempo este equipo ha demostrado que es capaz de hacer muchas cosas y no evidentemente la imagen que hemos dado aquí. La condición humana tiende a cuando peor te encuentras sacas lo mejor de ti mismo y lo que tenemos que hacer ahora es ir hacia arriba. No puedo pensar más allá que en recuperar y volver a jugar en cuatro días otro partido"

El técnico de Unicaja no se atreve a decir si es bueno o malo que haya un partido tan cercano como el del próximo domingo ante Breogán: "Las teorías son variadas. Cuando perdimos en Lugo pensamos que lo mejor era jugar pronto y jugar aquí, con un partido rápido. En el deporte profesional todo se mide por el resultado, que condiciona el resto.Para recuperarse hay que apelar a la condición humana y personal para que lo mejor que teníamos que era nosotros mismos, sacarlo y ponerlo a disposición del equipo. Tenemos que trabajar. Es un aspecto mental y a partir de ahí, volver a ser un equipo con fluidez en ataque, más consistnecia en defensay rebote. Si en todas las competiciones hemos estado hasta la cuarta posición, tenemos muchas más cosas que las que hemos visto aquí y esta semana, hay que trabajar el aspecto mental del equipo para volver a ser lo que fuimos antes".