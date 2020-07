Luis Casimiro: "Estamos bien armados en el juego interior"

Luis Casimiro técnico de Unicaja repasó la actualidad del equipo a la conclusión de la temporada y ha valorado el sorteo de Eurocup

SORTEO EUROCUP

A prioria todos los grupos entrañan dificultades. A priori nunca se sabe, tenemos dos viajes com,plicadops a Israel y Montenegro y también pendientes de la evoluición del virus. El grupo ilusiona por las ganas de empezar a competir. Aún se están configurando las plantilla.

FICHAJES EN EL EXTERIOR

No es descartable un refuerzo para la zona exterior a la espera de ver como evolucionan Jaime Fernández y sobretodo Dragan Milosaljevic. La vuelta de Dragan está por definir y dudo que pueda empezar la pretemporada. El COVID-19 ha retardado su reparación. Habrá que ver en agosto como estamos y tomar una decisión.

NO OFERTA POR RAFA MARTÍNEZ

No le hicimos ninguna oferta a Rafa Martínez. Hemos hecho dos ofertas y ninguna ha sido a él. El club lo que hace desde la secretaría técnica es interesarse por los jugadores que hay en el mercado. No hubo interés ni se le pasó ninguna oferta.

CONFIANZA EN EL PUESTO DE 5

Jugadores dominantes en la liga española de 5, me sale Tavares... y poco más. No hay mucho. Baskonia cuando mejor ha jugado ha sido con Shengelia y Polonara. Tampoco los hay en Europa a ese nivel. No nos quedamos cortos, tenemos ha jugadores que pueden aportar capacidad atlética. Dentro de nuestras posibilidades de mercado estaremos atentos. Thompson puede jugar de 4 a 5 y lo meteremos más de 5 y tener más versatilidad. El año pasado teníamos tres cincos similares. Estaremos bien armados ahí dentro.

NZOSA

Nzosa va estar en la pretemporada con nosotros. Va a ser nuestro jugador 14. Debe definir si va a ser un 5 o un 4. Tiene muchas habilidades. Va a estar en dinámica de primer equipo y que puede jugar depnderá de él y su capacidad para dar el salto. Va a ser una más del equipo.

RETO

Me planteo intentar hacer funcionar al equipo y que sus piezas encajen. Quiero a un equipo solidario y que haga un buen baloncesto. Para estar cerca de los títulos hay que jugar bien al baloncesto. También hay que hacer una mejora individual a los jugadores y ponerles retos que sean tangibles.

APOYO DE LA AFICIÓN

En la calle percibo el apoyo de la gente cuando salgo por Málaga. Yo detecto en la vida real, en la que ves la cara a las personas, me valoran y me felicitan. Luego hay un mundo virtual donde hay gente más crítico. Yo tengo que aceptarlo y seguir mi camino y trabajar con la máxima responsabilidad para revertirlas. Llevo 30 años caminando entre las críticas y alabanzas y ni los halagos ni las críticas me pueden sacar de mi camino que es trabajar al máximo.