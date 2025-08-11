Larrubia se disculpa por su entrada a Isco, que le perdona, y dice que "jamás iría a lesionar"

El centrocampista del Málaga David Larrubia ha pedido de nuevo disculpas por la entrada que le hizo al jugador del Betis, su ídolo, Isco Alarcón, en el amistoso disputado el sábado en el estadio de La Rosaleda, tras la que el bético resultó con fractura en el tercio medio del peroné izquierdo, y ha destacado que "jamás iría a lesionar".

“Todo el que me conozca sabe que jamás iría a lesionar, ni siquiera a hacer daño a un compañero de profesión y mucho menos al que ha sido y es un ídolo para mí”, subraya el canterano del Málaga en sus redes sociales.

COPE Málaga El Málaga arropó a Larrubia que el fue el mejor del partido en La Rosaleda.

"Lo primero de todo, volver a disculparme con Isco Alarcón y desearle pronta recuperación y que no sea nada grave. Estoy recibiendo muchísimos insultos por las redes (algunos muy dañinos) de los cuales creo que no soy merecedor de ellos", relata Larrubia, quien fue el más destacado del partido y autor de dos de los goles del partido y una asistencia en el tercero a Chupe, que acabó con victoria local (3-1).

"Es una acción fortuita en la que en ese momento pienso que llegaba rápido y a tocar balón limpio, pero Isco, de lo bueno que es, mete el cuerpo y le doy la patada a él”, indica el jugador malaguista en su cuenta de Instagram

"Nada más terminar la acción, me preocupo por él, y al pitar el descanso más de lo mismo, ya que aún siendo fortuita, sé que la acción en sí fue dura. Solo quería dejar claro que jamás iría a hacer daño a un rival y menos a Isco, que lo disfruto cada semana viéndolo jugar", insiste David Larrubia.

el PERDÓN SINCERO DE ISCO

Por su parte, el 22 malagueño del Betis, Isco Alarcón, salió al paso de los insultos al jugador de la barriada de la Luz: "Nada que reprocharte, amigo, solo es un lance de juego como los cientos que hay cada partido. Un abrazo y buena suerte esta temporada", escribió Isco a Larrubia en su cuenta oficial de X, en medio de la polémica por la falta que provocó la lesión del internacional español.

COPE Málaga Isco sale de La Rosaleda en muletas y vendado por la lesión en el tobillo izquierdo.

El club bético, por su parte, ha emitido un comunicado en el que señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que (Isco) sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo" y que "se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto".

"El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque será prolongada, unos tres meses.

El malagueño del equipo verdiblanco sufrió el golpe en la primera parte en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada. Hay que recordar que el bético Mawuli le hizo la misma entrada al malaguista Dotor, minutos antes, con la suerte que no le pìlló el tobillo.