El karaketa malagueño Damián Quintero dona materal al Asilo de los Ángeles

El coronavirus ha frenado en seco al deporte y a gran parte de la economía, pero la industria deportiva no ha permanecido quieta ante el desafío de la pandemia. Muchas empresas del sector han reorganizado sus cadenas de producción para elaborar materiales que permitan reforzar la lucha sanitaria.

No corren buenos tiempos para los fabricantes de la industria del deporte española, que al parón que sufre toda la economía suma sus propias circunstancias, como la temporalidad asociada a muchos de sus productos, cuya venta se ha detenido por las medidas de confinamiento para intentar frenar la curva de contagios.

Es por ello que los malagueños se han volcado y en especial empresarios anónimos y deportistas. Es el caso de Damián Quintero, subcampeón mundial de kárate en la modalidad de katas y que participará en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, ahora ya en el 2021, se ha sumado a la ola solidaria de los deportistas de alto nivel para paliar la crisis del coronavirus y ha hecho una donación de material médico al Asilo de los Ángeles en Málaga.

Quintero ha aprovechado el material del que disponen en la clínica odontológica que tiene su familia en Málaga para donarlo a los que más lo necesitan, "me apetecía aportar mi granito de arena en esta crisis del coronavirus, sobre todo pensando en las personas mayores, que son las más afectadas por la enfermedad, y en las personas que trabajan con ellos, que son fundamentales", ha dicho el karateca.

Aunque Quintero vive en Madrid, gran parte de su corazón está en Málaga con su familia, es por ello que el karateka ha querido donar el material sanitario al Asilo de Los Ángeles donde no contaban con material suficiente para cubrir las necesidades mínimas de protección para los que allí trabajan.

"Quería que fuese una residencia de Málaga porque es la ciudad donde me crie. Me he estado informando estos días y el Asilo de los Ángeles es de las residencias de Málaga que más lo necesita", comentó Damián Quintero. Otro gran acto solidario.