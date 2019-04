Jordi Bertomeu confirma que no habrá 5 equipos españoles en la Euroliga

Jordi Bertomeu, consejero delegado de la Euroliga, confirmó que no volverá a haber más de cuatro equipos de la ACB en la Euroliga y se mostró indiferente a las críticas que se han hecho desde la Liga al nuevo calendario de la competición europea, al entender que es un problema de la propia competición española y su dimensión.

De este modo, si el Valencia Basket gana la final de la Eurocop que arrancó este martes ante el Alba Berlin y que saldó en el primer partido con triunfo “taronja”, no habrá una plaza en la próxima edición de la máxima competición del baloncesto europeo para el mejor clasificado en la liga española sin contar a los tres equipos que ya tienen su cupo, el Real Madrid, el Barça Lassa y el Kirolbet Baskonia. Algo que perjudica seriamente a Unicaja que se quedaría sin opciones de jugar la euroliga por muy buen papel que haga en la Liga A.C.B."Al final, con 18 equipos, más de cuatro de un país es imposible y con competiciones nacionales de 18 no puede haber más de 18 en la Euroliga. Pasar de cuatro sólo tendría sentido si hay 24 equipos cosa que no veo en el medio plazo", señaló Bertomeu.



Bertomeu reconoció que en 2017, año que Unicaja ganó la Euorcup y Valencia la ACB y sí que hubieron 5 españoles en Euroliga "fue una excepción cuando hubo cinco equipos españoles, una excepción merecida porque el año anterior con la reducción de 24 a 16 el equipo de la ACB quedó fuera" e hicieron la excepción "para compensar a la ACB, porque era justo".

Bertomeu, consejero delegado de la Euroliga, abrió la puerta a que un segundo equipo acceda a la Euroliga por la vía de la Eurocop y que esa plaza sirva tanto para esa entrada como para dar continuidad ese año a un equipo que haya 'ascendido' por esa vía y haya tenido una buena actuación: "En un futuro cercano veo un cambio en el acceso de la Eurocopa a la Euroliga porque el nivel de la Eurocopa es cada vez más grande y por eso estamos estudiando que haya dos equipos que accedan a la Euroliga", explicó.

Bertomeu apuntó que incluso planean "algún mecanismo que permita resolver la situación injusta de que el campeón de la Eurocop no tenga opción, cuando juega la Euroliga, de volverla a jugar porque se queda estancado en la Euroliga. Intentaríamos compensar el valor de la Eurocop y dar esta posibilidad de mantener al equipo que en Euroliga pueda tener una buena actuación", señaló.

Uno de los posibles escenarios es dar continuidad al equipo, que habiendo accedido por la Eurocop alcance una determinada posición y otro que pueda haber algún tipo de 'play off' entre ese equipo y el finalista de la siguiente edición de la segunda competición.

Bertomeu dijo que su idea es establecer este sistema "lo más pronto posible", por lo que podría presentarlo a la asamblea de clubes de este verano. Sin embargo, no quiso pronunciarse sobre qué equipo o liga perdería una plaza para dar esta segunda a la Eurocop.