Imbroda: "Abdullah Al Thani no es consciente de la gravedad de la situación"

El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, ha admitido este viernes que las administraciones están "muy preocupadas" por la situación que atraviesa el Málaga Club de Fútbol y ha considerado que el propietario del equipo, el jeque Abdulah Al Thani, "no es consciente de la gravedad de la situación".

Así lo ha indicado durante su intervención en el Foro SUR celebrado en la capital, añadiendo que la situación es "muy compleja" y recordando que el equipo malaguista tiene un propietario: "Es el que ha puesto dinero, el que lo ha retirado pero tiene la propiedad. Este señor tiene que entender que las instituciones nos hemos reunido, pilotados por el alcalde, Francisco de la Torre, para intentar buscar una salida razonable pero no es fácil".

Imbroda ha lamentado las complicaciones para ponerse en contacto con Al Thani: "Es muy difícil; aparece como un presidente de Twitter y es muy difícil cuando él está en Catar, no viene y no hay un interlocutor con el que intercambiar posiciones".

Pese a todo, el titular andaluz de Deporte ha asegurado que están "todos unidos para que la interlocución no decaiga y buscar una salida". También ha recordado que pese a que Al Thani tenga la propiedad del club, el estadio de La Rosaleda es de las tres instituciones (Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Málaga y Diputación de Málaga).

"No le vamos a decir váyase a otro sitio, no", ha manifestado, añadiendo que el Málaga "también es un sentimiento de la ciudad y a veces más emocional que racional pero hay que tener tranquilidad y poder seguir comunicándonos con él para que vea la gravedad de la situación, que creo que no es consciente", subrayó.

Imbroda ha subrayado también que La Liga juega un papel "importante": "Estamos todos unidos para buscar una salida. Se está trabajando, con discreción, para intentar buscar una solución, apuntó.