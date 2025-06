Horario y dónde ver y escuchar el Real Madrid - Unicaja

Tras el varapalo sufrido en el primer partido, Unicaja afronta el segundo asalto con el objetivo de ganar y llevar la serie igualada para Málaga. Los hombres de Ibon Navarro están convencidos de plantar batalla al Real Madrid.

El equipo malagueño ha tenido 48 horas para resetear y poner las piernas y la mente a punto para este segundo envite. La empresa no es sencilla, el Real Madrid se ha mostrado intratable y más jugando como local, donde lleva 28 partidos seguidos ganados en ACB.

Mariano Pozo David Kravish y Yankuba Sima tendrá una dura batalla contra los pívots del Real Madrid

El Real Madrid, con la única baja de Deck intentará ganar y ganarse el derecho a decidir la eliminatoria el domingo en el Carpena.

Para este segundo partido está por ver cuáles serán los dos descartes de Unicaja y sobre todo, si Dylan Osetkowski es uno de ellos. El ala pívot californiano, antes indispensable, no atraviesa su mejor momento y es de prever que si no juega esta noche, ya no volverá a hacerlo más con la camiseta de Unicaja.

Mariano Pozo Dylan Osetkowski fue uno de los descartes en el último partido

Unicaja volverá a sentir el calor desde las gradas, ya en el primer partido se vio una buena presencia de seguidores, para este partido un autobús completo se ha desplazado desde Málaga, animar a los suyos.

Para este segundo partido los árbitros designados son: Antonio Conde - Fernando Calatrava - Martín Caballero

HORARIO DEL PARTIDO

El partido que juegan Real Madrid y Unicaja, es el segundo de la serie de play off de semifinales de la ACB, se disputará en el Martín Carpena este viernes 13 de junio a las 21:15 horas.

DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL real madrid - unicaja

El partido entre Real Madrid y Unicaja, lo podrás seguir desde las 21:00 h con la narración de Emilio Guerrero y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Anicet Lavodrama y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en su canal Movistar Deportes en el dial 63 de la plataforma.