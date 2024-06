Horario y dónde ver y escuchar el Unicaja - UCAM Murcia

Se acabaron los errores, el Martín Carpena será juez y parte de la eliminatoria entre Unicaja y UCAM Murcia que esta noche asiste a su capítulo final. Tras cuatro partidos, la serie llega a su fin y el ganador logrará el pase a la final ACB, donde desde el domingo espera el Real Madrid. Hasta el momento ningún equipo ha logrado imponerse como local, pero Unicaja ahora tiene la opción de meterse en su primera final y hacer valer factor Carpena.

La serie que nos están regalando, Unicaja y UCAM Murcia, está siendo imprevisible. Nadie podía imaginar al inicio de la serie que esta eliminatoria se desarrollara de esta manera. Los murcianos lograron colocarse con 0 a 2 en la eliminatoria tras ganar los dos partidos en el Martín Carpena, pero han dejado escapar sus dos primeras opciones, además ante su público, para jugar su primera final.

En el caso de Unicaja, ha logrado levantarse de la lona, y está a punto de conseguir lo que nadie ha hecho en la historia, remontar un 0 a 2 en contra en un play off de semifinales. Los malagueños están a 40 minutos de poder jugar la cuarta final de su historia tras las de 1995, 2002 y 2006. Ibon Navarro volverá a contar con los mismos 12 jugadores que vencieron los dos partidos en Murcia y, por tanto, Augusto Lima será el descarte.

Kameron Taylor ha sido fundamental en los dos triunfos de Unicaja en Murcia | acb Photo / J.M. Casares









El UCAM Murcia no arroja la toalla, Sito Alonso, tras la decepción de no poder decidir ante sus aficionados, intenta levantar el ánimo de sus jugadores, ante la pregunta del periodista que escribe estas líneas por como iba a llegar UCAM Murcia al quinto partido, el entrenador del equipo murciano lo tenía claro: "Vamos a llegar perfectos, esto es una oportunidad única en la vida. Ojalá otros puedan vivir esto, Unicaja está haciendo un gran mérito después de ganar la Champions League. Unicaja está haciendo un gran trabajo, su cuerpo técnico, sus jugadores y su afición y lo digo sin sarcasmos alguno. Una niña me ha regalado este globo y me ha dicho Diles que estén tranquilos y que lo hagan en Málaga tan bien como lo están haciendo", decía el técnico.

No queda ni una sola entrada a la venta, el Carpena lucirá sus mejores goles, habrá unos 150 aficionados de UCAM Murcia para presenciar una eliminatoria que pase lo que pase es histórica.

El arbitraje correrá a cargo de Benjamín Jiménez, Óscar Perea y Carlos Cortés.

HORARIO DEL PARTIDO





El partido será el quinto de la serie de semifinales de la ACB entre Unicaja y UCAM Murcia, se disputará en el Palacio de los Deportes Martín Carpena este miércoles 5 de junio a las 20:30 horas





DÓNDE VER Y ESCUCHAR EL UNICAJA - UCAM MURCIA

El partido Unicaja y UCAM Murcia lo podrás seguir desde las 20:00 h con la narración de Emilio Guerrero, los comentarios de Juan Carlos Bonilla, Anicet Lavodrama y la animación de Enrique Ortiz en el Tiempo de Juego de COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM/ 882 AM y desde cualquier lugar a través de la web de COPE Málaga y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego seleccionando la emisora de COPE MÁS Málaga.

En televisión se podrá seguir a través de Movistar Plus en sus canales Vamos y Movistar Deportes en los diales 8 y 63 de la plataforma.