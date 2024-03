La historia de sacrificio de un malaguista para vencer a la obesidad: "Mi vida estaba al límite"

Uno de cada cinco malagueños sufre obesidad, una acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud, según la Organización Mundial de la Salud. El deporte es un vehículo fundamental para luchar contra este grave problema que padecen adultos y cada vez más los niños.





Con motivo del Día Mundial de la Obesidad te contamos la historia de un gran malaguista, entrenador de un equipo alevín y otro infantil en el Puerto Malagueño. Su nombre es Adrián Pulido. Confiesa que siempre fue un niño con sobrepeso, aunque eso no le impedía practicar todo tipo de deportes, especialmente su favorito: el fútbol: “Siempre he hecho deporte, se me dan bien. Siempre he estado gordito, comía tonterías. No sé si era algo genético o no... Al final es un cúmulo de todo. He tenido muchos complejos y eso me iba generando cada vez más ansiedad”, reconoce.

ESTIGMA SOCIAL

Sin embargo, sus hábitos no eran saludables. A los problemas de salud que ya empezaban a aparecer, se le unía el estigma social que despertaba su complexión gruesa. Y es que, como confiesa Adrián, la sociedad en la que vivimos es demasiado cruel con las personas que padecen sobrepeso y eso lo ha padecido nuestro protagonista desde bien pequeño: “Me operé por salud y también por complejo. No me sentía normal, la gente me miraba mal y eso me hacía sentirme mal”.





CAMBIO DE VIDA

Con solo 29 años, Adrián, que no paso del 1,60 de estatura, pesaba 152 kilos y estaba al límite con graves problemas de azúcar y colesterol. Padre de un hijo pequeño, tenía claro que su vida tenía que cambiar. Tras recibir el apoyo de su familia, Adrián se sometió a una operación para que le insertaran un bypass gástrico. Aunque es una cirugía sencilla, el postoperatorio es una dura batalla que además obliga a realizar cambios de hábitos brutales para las personas que deciden dar el paso: “Como de todo, pero poca cantidad. Ahora sé cuando tengo que dar la última cucharada”.

Adrián con un claro sobrepeso jugando con la camsiseta del Málaga



Para las personas que padecen problemas de obesidad, tener hábitos saludables y hacer deporte es algo fundamental para mantenerse en el peso ideal, para ello se requiere tener una gran fortaleza mental: “El deporte ha sido esencial. Yo fui campeón de Andalucía con 130 kilos. He recibido insultos cuando iba a ver a mi hijo jugar. Al mes de operarme ya estaba haciendo deporte y eso me ha ayudado a ser más fuerte mentalmente. La psicología es fundamental para salir de esto”.



En la actualidad, Adrián tiene 33 años, pesa 78 kilos, es decir, ha perdido 74 kilos en estos 4 años. No ha sido un camino sencillo, no es algo que se consiga de la noche a la mañana solo con cirugía. Para ello lanza un mensaje de esperanza: si se puede combatir la obesidad: “Hay que cuidar los hábitos, y ser fuerte mentalmente. Los cambios no se producen de un día para otro, es un proceso largo que requiere fuerza y ayuda de tu entorno. Pero con esfuerzo y sacrificio se puede conseguir”, afirma Adrián Pulido, que ahora disfruta de su nueva vida.