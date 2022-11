El fichaje del Málaga se llama Patricia Ramírez

El nuevo fichaje del Málaga no es delantero, ni defensa, ni estará en el terren o de juego. No marcará goles ni los evitará, pero con su profesionalidad y trabajo intentará que esa tarea la lleven a cabo de la mejor manera posible los jugadores que defienden la camiseta del Málaga. Pepe Mel ha fichado a la psicóloga deportiva, Patricia Ramírez, así lo comunicó el entrenado malaguista en la rueda de prensa previa al partido contra el Cartagena "Os comunico yo mismo que el club ha atendido a una petición que he hecho para que no falte nada y el gabinete de Patricia Ramírez, quien estuvo conmigo en mi etapa en el Betis, va a estar conmigo cada partido para hacer como coach deportiva"

EXPERIENCIA EN EL FÚTBOL

El Málaga es colista y toda ayuda para salir de las posiciones de descenso será bien recibida. Patricia Ramírez tiene experiencia en equipos de fútbol. Su nombre cobró relevancia cuando en la etapa de Mel en el Betis ya colaboró con el equipo verdiblanco y en especial con Rubén Castro, al que asesoró en uno de los momentos más delicado de su vida, cuando fue acusado de malos tratos por su pareja. Patricia Ramírez también ha trabajo con Mel en el Deportivo de la Coruña y también en el Mallorca.





De manera particular, también ha tratado a otros profesionales del deporte, como a Borja Iglesias, con el que trabajó en una mala etapa del delantero verdiblanco que ahora es uno de los delanteros más en forma en la Liga Española.

En principio la labor del equipo de Patricia Ramírez se realizará en los días de partido. Una de sus colaboradoras, María Cabrera, ya estará hoy en Cartagena para asesorar al equipo .