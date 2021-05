¡Eurocampeonas!

¡Sí! El Clínicas Rincón Costa del Sol Málaga es campeón de la EHF European Cup. Esto es un enorme mérito. Es el tercer título de la historia y el primero europeo. Las Panteras malagueñas lo hicieron posible y se traen la Copa de Europa para Málaga. El tiempo dará más valor a este campeonato. Muchos años, más de 25, de balonmano ha dado hoy sus frutos. Enormes todas y todos, sería una larga lista de culpables de este histórico éxito.

El partido en Zagreb fue muy sufrido, donde el cuadro malagueño hizo buena la renta obtenida en la ida en Ciudad Jardín de cuatro goles para proclamarse campeonas a pesar de caer por 31 a 28 en un choque donde, en un bajón en el primer tiempo, llegó a ir perdiendo por seis goles de renta. Pero nada más lejos de la realidad. Las de Suso Gallardo siempre se mantuvieron en partido.

Era esencial comenzar bien el partido y aquí apareció la capitana para ejercer su liderazgo. Sole López fue la autora de los cuatro primeros goles del choque, que permitían al Rincón Fertilidad Málaga tener las primeras ventajas. Pero en un arranque marcado por la alta cantidad de exclusiones, tres por equipo, no conseguían separarse en el marcador. Fue un partido muy igualado.

El segundo tiempo se presentaba como un desenlace de infarto, y no defraudó. Ni el Lokomotiv amplió la distancia ni el Rincón Fertilidad Málaga lo recortó, y el +4 estaba en el electrónico a diez minutos del final (27-23), con Isa Medeiros y Estela Doiro tomando el protagonismo ofensivo. Era momento de dos objetivos, mantener la diferencia y superar los 28 goles, que harían buenos esos cuatro goles de renta.

Olé, Olé, Olé!

