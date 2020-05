Eduardo García: "Negociamos con Movistar para que los socios de Unicaja puedan ver los partidos en abierto"

El mundo del baloncesto se prepara para la vuelta de la ACB. El próximo 17 de junio se va a reanudar la competición con un formato novedoso donde se reunirán los 12 primeros clasificados. Ahí estará Unicaja, que se prepara para la competición y para lo que está por venir. El cese de la competición y el hecho de los abonados de Unicaja no puedan disfrutar de los partidos en el Carpena ha sido uno de los temas más comentados por los seguidores del club malagueño. Un polémico mail enviado a los abonados dejó descontentos a buena parte de la masa social del club.

El presidente de Unicaja, Eduardo García, pasó por los micrófonos de COPE Málaga para analizar la situación y explicó la manera en la que trabaja en club para compesar a sus abonados: "Estamos estudiando fórmulas de compensación a los abonados. Pero debo repetir que no quiero que parezca que le queremos sustraer a nadie nada. Que quede claro. Me gustaría compensar el dinero con las medidas que hagan falta, devolver a quien lo desee y compensar de manera atractiva a los que quieran seguir con nosotros en el futuro. En siete o diez días, daremos cuenta de las medidas para que todas las partes queden satisfecha.", decía el presidente que argumentaba: "Los aficionados son parte fundamental, queremos que estén con nosotros para el futuro. Son momentos difíciles para todos. Intentamos llevarlo con normalidad e ilusión, pero son momentos complicados. Cuando estábamos jugando la final de Copa no podíamos imaginar la transformación que se ha dado en el mundo. Ha sido un palo muy gordo, muy fuerte. Intentamos llevarlo de la manera posible. Le daremos la respuesta adecuada. Hay que cuadrar las cuentas del club que es fundamental para la viabilidad del club. Es de justicia compensarles."

Una de las fórmulas en las que trabaja el club es que sus aficionados puedan ver los partidos en abierto a través de Movistar Plus, plataforma de pago que tiene los derechos de la ACB: "Uno de los motivos por los que no hemos dado aún las medidas es que estamos en negociaciones con Movistar para dar facilidades a los abonados para que puedan ver esa fase final a través de la plataforma, para compensar con ello, entre otras cosas medidas más, a los abonados".

El presidente también tocó otros muchos temas de la actualidad

Vuelta de la ACB

"Que se pueda retomar la ACB es bueno para el baloncesto. Es una prueba de que volvemos a la normalidad. Había voluntad mayoritaria de retomar la competición. Este formato puede ser un espectáculo. Es agradable ver partidos vintage pero esto es más interesante."

Riesgos para los jugadores

"Dudas tenemos todos. Los protocolos establecidos son fuertes para que la situación vaya bien. Todo se está haciendo con máxima rigurosidad. Entiendo el resquemor, pero se están poniendo todos los medios para que se juegue con normalidad"

Suspensión de la Eurocup

"La cancelación de la Eurocup nos ha venido mal. Teníamos mucha ilusión en esta competición. Bertomeu no se ha querido mojar, pero no era fácil buscar una sede y una fecha para poder llevar a cabo el final de la competición. "Siempre queremos volver a la Euroliga. Íbamos bien encaminados, éramos cabeza de serie, teníamos factor cancha, pero esto ha ocurrido de esta manera y lamentablemente no hemos podido terminar".

Proposición de la FIBA

"Hace años la FIBA se dirigió a nosotros pero no terminó de concretarnos nada. No dieron el paso adelante y de momento, no lo ha dado. No dieron los pasos en la parte económica. No descarto nada que mejore al club. Pero lo más seguro es que juguemos Eurocup".

Bajada del presupuesto

"El presupuesto va a bajar seguro y hay que mentalizarse. Aún no sabemos cuando comienza la competición y hasta ese momento no podemos hacer un presupuesto. Hay muchas incógnitas por despejar".

Negociación con la plantilla

"Estamos viendo los distintos escenarios. Cuando lo sepamos decidiremos si tenemos que renegociar contratos con los jugadores actuales. Aún no lo sabemos".

Futuro de la ACB

"Lo ideal es que hubieran 18 equipos en ACB la próxima temporada, si no, deberíamos cambiar el formato de la competición. En inviable jugar 38 partidos de liga regular".

Renovación de Casimiro

"Hasta el 13 de marzo había cumplido los objetivos marcados, finalista de Copa, cabeza de serie de Eurocup. Pero hasta final de temporada no tomaremos una decisión, al igual que con los jugadores con los que tenemos alguna opción".

Inscripción de Francis Alonso

"El martes tendremos Asamblea ACB y veremos si podemos inscribir nuevos jugadores como Francis Alonso. Nuestro deseo es que pueda participar".

Aspiraciones

"Nuestro sueño es aspirar a lo máximo en ACB. La baja de Jaime Fernández es importante, pero las nuevas incorporaciones están muy metidas en el equipo".

También te puede interesar:

Unicaja se jugará en dos semanas un hipotético título de ACB